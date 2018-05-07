母親節最佳禮 小朋友送這個…

斗六鎮南國小朋友唱歌演奏感謝廚媽辛勞，一位小朋友送廚媽髮夾，並親自為她別上。（許素惠攝）

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雲林縣長李進勇（左）代表斗六鎮南國小小朋友送廚媽護手霜。（許素惠攝）
雲林縣府舉辦「穿針引線縫鈕扣」比賽，難倒不少男員工。（許素惠攝）
雲林縣府舉辦「穿針引線縫鈕扣」比賽，縣長李進勇（右）對自己的成果很滿意。（許素惠攝）

驚喜藏在餐桶裡！斗六鎮南國小把三角鐵等樂器藏在餐桶中，廚媽要使用時發現，小朋友蜂擁而上取出演奏並和著歌聲，縣長李進勇致贈護手霜，齊獻上驚喜感謝廚媽為大家料理午餐的辛勞。縣府則舉辦縫鈕扣比賽，體會媽媽的辛苦，並祝所有媽媽母親節快樂。

「天下的媽媽都是一樣的，哦！天下的媽媽都是一樣的，不管風吹雨打 不管星期或例假， 我的媽媽從來不放假，工作為了家，廚房是她的天下…」神祕嘉賓李進勇搖著鈴鼓，跟著孩子唱出感謝，廚媽驚喜地眼眶盈淚。

校長邱慧俐說，6位廚媽是大家在學校的母親，每天在悶熱又吵雜的廚房中工作，負責千位師生的午餐及150位幼兒園小朋友的點心，相當辛勞。

李進勇代表小朋友致贈廚媽康乃馨及護手霜，一起體貼廚媽並希望保護每天為大家做飯的雙手。

縣府員工「穿針引線縫鈕扣」趣味競賽緊張又刺激，現場除了加油聲還多了哀嚎聲，新聞處課員郭王吉士等男參賽者表示，被針扎到的同時，才體會縫衣服不如想象中的簡單，回家一定要好好感謝辛苦的媽媽及老婆。

李進勇也和祕書長黃玉霜組隊參賽，國中畢業就離家打拚的他，縫衣對他一點都不難，只是老花眼穿線較吃力，5分鐘時間仍巧手縫得了4顆鈕扣，勝過不少年輕同仁。他強調，母親的手也許粗糙，卻是全天下最溫暖的手。

(中時 )

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