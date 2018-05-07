「拔管」新理由！綠營律師要台大重選 網轟恐嚇完了沒？

2018年05月07日 15:23 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

「拔管案」風波持續延燒！教育部駁回管中閔的台灣大學校長聘任案，要求台大遴委會重新依法選出「合法校長」。如此粗暴舉動，不僅網路抨擊，更引發台大「黃絲帶運動」抗議。而台大也將對教育部採取行政救濟和訴訟。對此，律師黃帝穎表示，若提行政訴訟「恐須兩、三年才有結果，籲台大不要罔顧師生權益，應依法重選台大校長」。網友轟「這是公然恐嚇嗎」！

據《自由時報》報導，黃帝穎分析在「拔管案」上，台大可有兩種作法，一是不願依法重選，提起訴願，然而走行政訴訟的程序曠日廢時，恐須等兩三年才友結果，籲「台大校方不要罔顧師生權益，使台大沒校長而空轉多年」。而另一個作法，就是「依法行政，重啟遴選」，這是最好的結果。

不過，黃帝穎的說法遭到批踢踢網友的砲轟，「你怎麼不說教育部讓管上任最快」？「選出來，說你違法，不給你上。又不發公文 不讓你告。還威脅你告了三年沒校長」、「管案鬧個三年，民進黨直接GG爽」、「民進黨都不在乎台大會空轉三四年要硬幹，當然就訴訟定勝」、「就耗啊！反正台大生不在乎有沒有校長，拖越久dpp越慘」「無恥DPP，吃相難看」；更有網友表示，「等等這關民進黨律師啥事」？「擺明是恐嚇，好個政治民主的政黨」、「恐嚇完了沒？律師要不要先送律懲會啊」？

(中時電子報)