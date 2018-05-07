大甲媽跨海駐駕金門 帶來豐沛甘霖

2018年05月07日 15:25 中時 李金生

大甲媽在金門百年老店「陳金福號特產店」駐駕，左為鎮瀾宮董事長顏清標，右為陳金福董事長。（李金生攝）

信眾期盼大甲媽駕臨，帶來風調雨順的好日子。（李金生攝）

台金兩地信眾和遊客開心與大甲媽合照，期待媽祖庇佑健康平安。（李金生攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖金身今（7）日跨海來到金門，駐駕當地4代百年老店，也是著名觀光工廠「陳金福號特產店」，下機就為久旱不雨的外島帶來甘霖，讓信眾十分感動。

大甲媽是在鎮瀾宮董事長顏清標等人的護駕下，中午自台中搭機抵達金門，陳金福率同家人恭迎，入境時引起旅客騷動，許多人虔敬雙手合什膜拜，開心表示這是遊金門難得的回憶之一。

大甲媽此行是為目前灌裝中的「媽祖紀念酒」加持，顏清標和隨行信眾也將出席明天在生產線的安座和祈福儀式。金酒公司期盼在大甲媽的庇佑下，做為金門「福利縣」最重要財源的金酒，營運和業績均能蒸蒸日上。

鎮瀾宮廟方在這趟金門行之前，也向媽祖擲筊請示，循例來到先前曾2度駐駕的「陳金福特產店」，讓正在店內採購貢糖系列產品的兩岸觀光客驚喜不已，爭相與大甲媽和顏清標合照，場面十分熱鬧！

金門當地已乾旱甚久，各地蓄水湖庫水位持續下降，但大甲媽今天風塵僕僕駕臨，豐沛雨水就自天而降，滋潤剛播種的農作物，更讓信眾十分高興，感謝媽祖庇佑，帶來風調雨順的好日子。

(中時 )