竊盜二人組扳開機車坐墊 iPhone X三秒得手

機車竊盜雙人組，一人扳開坐墊，一人伸手進車廂內竊取財物，過程幾秒鐘內完成。（翻攝自爆料公社）

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機車竊盜雙人組，一人先扳開坐墊，確認有無財物。（翻攝自爆料公社）
機車竊盜雙人組，一人先扳開坐墊，確認有無財物。（翻攝自爆料公社）

原橫行於清水、沙鹿、豐原、大雅一帶的機車竊盜雙人組，疑已蔓延到大肚區，該雙人組竊賊，趁民眾下車購物的空檔，敲破車窗或是扳開機出座墊竊取財物，除竊取財物外，還破解Line 密碼，以Line Pay購物，4日大肚區民眾報案，嫌犯以相同手法犯案，初步判斷應是同一組人，台中市警局烏日分局瑞井派出所指出，警方已鎖定嫌犯，並成立專案小組，積極追查中。

中市大肚區被害人李小姐向警方報案並在臉書《爆料公社》指稱，4日早上她只是去拿個早餐，就短短3分鐘內，竊賊已扳開她的機車坐墊，竊取放置車廂內的包包，內有iPhone X、及錢包內的1500元都被偷走，並破解手機Line密碼，幸歹徒尚未用於Line pay購物。

台中市警局烏日分局瑞井派出所指出，李女4日早上8點20分，騎機車去大肚區遊園路2段某早餐店，拿取預定的早餐，過程中並未打開過機車車廂，8點29分離去時就發現車廂內的手提包、iPhone X手機及現金1500元已遭竊，警方調閱監視器畫面發現，先有一頭戴黑色安全帽男子走近被害人機車，扳開機車坐墊確認有無物品，隨後牽來白色機車預備，然後一頭戴安全帽男子，趨近幫忙扳開機車坐墊，不到幾秒鐘，就竊走車廂內財物，揚長而去。

台中市警局烏日分局瑞井派出所長林聖智表示，竊嫌所騎機車車牌經查雖為變造，但警方已掌握相關犯嫌，成立專案小組，積極追查中，呼籲民眾由於相關竊盜手法已相當常見，離開汽機車時勿將貴重物品、金錢等放置機車、汽車車廂內。

(中時 )

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