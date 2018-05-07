推動新南向教學、龍華科大與印尼UNS大學締結姊妹校

2018年05月07日 15:37 中時 楊宗灝

印尼Universitas Sebelas Maret大學參訪團參觀龍華科大3D列印成品。(龍華科大提供)

龍華科大校長葛自祥向參訪團說明五軸加工成品。(龍華科大提供)

龍華科技大學推動教育新南向，日前與印尼Universitas Sebelas Maret(UNS)國立大學簽署合作備忘錄，並締結為姊妹校，未來將展開緊密交流合作，提供學生多元學習管道，共同強化雙方各項專業領域交流及華語教學合作。

校方表示，Universitas Sebelas Maret(UNS)是印尼知名綜合型大學，擁有農工商及文化藝術等學系、專科至博士等各類學程，學生3萬餘人。該校今年並入選2018年QS亞洲大學排行榜前400名(印尼共有17所大學入選)，學術表現相當優異。

UNS大學副校長Dr. Widodo Muktiyo一行人日前拜會龍華科技大學，由校長葛自祥、副校長林如貞熱情接待，針對彼此辦學現況與發展成效，進行高等教育心得交流，交換產學合作與學用接軌等實務經驗。雙方並簽署合作備忘錄，締結為姊妹校，未來將積極推動交換學生或實習生、師資培訓、教師與行政人員交流、特殊短期學術交流等事項。

參訪團一行並由葛校長陪同導覽校園，陸續參觀三創中心、專業職能證照中心、觀光系飲料調製專業教室、貴重儀器中心、3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠、創意成型中心、五軸加工及3D列印實驗室，以及數位內容多媒體技術研發中心等教學設施，對於龍華科大各項發展讚譽有加，留下深刻印象。

葛自祥表示，龍華科大連續12年獲得教育部「教學卓越計畫」獎勵、連續6年獲選教育部典範科大計畫，今年更獲得教育部高教深耕計畫1億414萬元的經費補助，是台中以北地區，唯一獲得補助金額超過1億元的私立科大。106年台灣大專院校新生註冊率，龍華科大也是註冊率最高、並且是唯一一所擁有工程、管理及人文暨設計領域的綜合型科技大學，整體表現非常均衡，相信兩校的工程、商管及文化藝術等學系及相關專業領域，都值得彼此學習觀摩，更希望未來維持緊密合作，加強互訪交流。

(中時 )