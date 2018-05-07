蘇花改開放大客車時間遭指宣導不足 誤闖車主該不該罰？

蘇花改是在5月7日開放大客車，但5月5日、6日有多達20輛遊覽車誤闖，圖為5日遊覽車誤闖蘇花改照片。（李忠一翻攝照片）

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蘇花改蘇澳至東澳段今天（7日）開放通行大客車，但由於之前外界紛傳會在5月5日開放，5日、6日有多達20輛遊覽車誤闖蘇花改，立委陳歐珀認為，誤闖蘇花改是民眾對開放時間有所誤會，並非刻意誤觸法令，建議相關單位撤銷這兩天的罰單，對此宜蘭監理站與警方回應：「不會撤單。」

陳歐珀表示，大客車上路不僅讓蘇花改增進運輸量發揮開闢之目的，也開啟宜蘭偏鄉交通運輸新紀元，讓南澳鄉親有更便捷的大眾交通運輸工具可供搭乘，鼓勵外地遊客來東澳、南澳等景點時，有其他交通工具可選擇。

蘇花改在2月5日開通後，經過3至6個月會評估是否開放大客車，5月5日是通車剛滿3個月，陳歐珀也曾在臉書上說，經他提出書面質詢，獲得交通主管單位善意回應，「訂出5月5日通車的目標」，外界也紛指當天會開放大客車。

5月5日有14輛大客車誤闖蘇花改，6日有6件，2天大客車誤闖蘇花改多達20件，比3月的4件、4月的11件加起來還多。

陳歐珀認為，此項行政罰鍰處分是因為民眾對於開放時間有所誤會，而公路總局未予以加以宣導所造成，民眾並非刻意誤觸法令，建請相關單位針對所開罰之罰單應予以撤銷，不應讓溝通不良與延後開放之問題加諸在民眾之荷包，讓老百姓成為冤大頭。

對此警方回應說不會撤單。警方表示，交通部並沒有公布5月5日或6日開放大客車通行，交通部敲定的時間是5月7日，大客車提前進入蘇花改都是違規的行為。公路總局第四區工程處表示，5月7日是大客車開放通行的時間，一切以交通部核定的時間為主。

宜蘭監理站表示，交通部核定的時間是5月7日，在核定前闖進蘇花改就是違反規定，監理站沒有撤單的理由。

(中時 )

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