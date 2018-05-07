爭議纏身 袁興夏、張冠群辭文化大學專任董事

2018年05月07日 15:47 旺報 李侑珊 、 陳怡誠

文化大學今（7）召開董事會，提案討論解除袁興夏及張冠群兩名董事職務，文化大學董事會發言人、律師張少騰表示，袁張二人在會中主動辭去專任董事職務，袁興夏的校內辦公室也因此撤除，董事會仍會呈報教育部，復任原校長李天任的職位，但教育部若未通過，不排除依照規定重啟校長遴選。

文化大學今舉行董事會，由文化大學董事長張鏡湖主持，潤泰集團總裁、董事尹衍樑，以及文大專任董事袁興夏與張冠群3人連袂出席，另外張鏡湖之女、文大董事張海燕及蔡政文等人皆出席，包含董事長在內，9名董事都到場參加；而代理校長王淑音、文化大學法學院院長許惠峰等人皆出席。

提案主要圍繞在解除袁興夏職務，董事會指控袁擅改法學院院長等主管任期，涉犯偽造文書罪，並侵犯校長職權，涉嫌操縱文化大學校長遴選程序，在遴選過程中，串謀4名遴選委員，將校長候選人盧希鵬分數評為100分，其他候選人則為60至63分，遴選評分不公平，不只違反董事會託付，也已涉犯背信罪。

此外，文大董事會也指控，袁興夏自2017年3月擔任文大專任董事後，不只月領12多萬元的高薪，同時未取得董事會決議與校長同意，就在校內菲華樓3樓，將學生教室改為辦公室，並聘任秘書使用，涉犯竊占罪

另董事會也提案解除張冠群的專任董事職務，指基於業務評量，認為不需要聘任兩名董事；另有關第八屆校長遴選案，即台科大資管系特聘教授盧希鵬，在校長遴選結果獲得100分，其他人選擇為60至63分，文大董事會認為有涉及操控之嫌，應討論本次校長遴選是否有瑕疵。

張少騰表示，針對第八屆校長遴選事件，董事會今進行討論，全數同意原校長李天任復任，近期即將將此公文函送教育部，待教育部審核，但若教育部裁定不符合規定，需要重啟校長遴選機制，董事會也一致同意可以配合，即重啟校長遴選機制，而日前投入校長遴選的候選人，包含盧希鵬等人在內，也開放加入參加遴選。

(旺報 )