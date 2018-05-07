陸生共諜周泓旭明天刑滿 高檢署急提上訴

陸生共諜周泓旭明天刑滿，高檢署急提上訴。（資料照，陳君瑋攝）

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陸生共諜周泓旭案，高院上月判決周1年2月徒刑，但台灣高檢署不服，認為周泓旭在法院審理期間一再否認犯行，卻仍減刑輕判1年2月，刑責過輕，且周另吸收新黨人士發展組織，與前案犯罪時間、情節重複，均屬侵害國家法益犯罪，卻遭高院退回，高院判決違背法令，已向最高法院提上訴。

周泓旭自去年3月9日遭羈押後，明天5月8日羈押期限就滿1年2月，將全部折抵刑期，因此檢方趕在周獲釋前，緊急提起上訴。

周男被控2014年7月10日在上海市參加兩岸交流活動，結識大陸 地區黨務機構的李姓祕書後，隔年11月至前年1月，陸續受李的餐敘招待，期間李多次表示可提供金錢報酬，由周利用在台求學及經商期間，物色、引介台灣政府人員及其他具社會影響力人士，以發展、建立組織。

去年周經友人介紹認識台灣官員，允諾每季至少付美金1萬；若交付情資另有額外獎金，但該名外交部官員未答應，一審將周判刑1年2月。

案經上訴，由於檢方另指控周拉攏新黨成員王炳忠、侯漢廷等人，以資助方式，藉此發展組織，併案高院併案審理。4月26日，高院維持一審刑度，仍判周1年2月，至於檢方併案周另涉吸收王炳忠發展組織部分，因沒有裁判上一罪關係，高院退回檢方另行偵辦。

高檢署指出，周在高院審理時，不但曾否認犯罪，對外喊冤，稱自己「被共諜了！」，並指控調查局官員擅自啟封證物袋，而關鍵證據，從他隨身碟中找到的「星火T計畫」，根本不是他寫的。

甚至周還引杜甫詩「爾曹身與名俱滅，不廢江河萬古流」，勸祕密證人A男，及「策畫」整起事件的幕後黑手，早回頭比晚回頭好。

因此高檢署認為，周在檢方認罪後，到法院審理期間就一路否認到底，因此犯後態度不佳，但法院仍減刑輕判周1年2月徒刑，另周吸收新黨青年軍，與前案犯罪時間、客觀事實情節重複，兩案均屬侵害國家法益犯罪，有裁判上一罪關係，但高院卻退併，依法提起上訴。

(中時 )

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