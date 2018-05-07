皇馬指控：梅西「堵」裁判施壓

巴薩隊長梅西（左）下半場攻入超前球，興奮地擁抱蘇亞雷斯慶祝。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

被譽為西班牙「國家德比」的巴塞隆納vs.皇家馬德里之戰，7日以2比2握手言和，但裁判賀南德茲（Alejandro Jose Hernandez）出現幾次爭議判決，讓主隊巴薩球員圍著他抗議。皇馬後衛拉莫斯（Sergio Ramos）賽後甚至指控，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）中場休息時在通道「堵」裁判，企圖施壓。

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「梅西在通道裡面『堵』裁判，」拉莫斯說：「我不知道有沒有鏡頭拍到，也不知道在他的施壓之後，下半場裁判的執法尺度是否有受到影響。」

裁判賀南德茲（右）在上半場補時階段掏出紅牌，將巴薩後衛羅貝托罰出場外。（美聯社）

這場世仇對決高潮迭起，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）開賽10分鐘就替巴薩先馳得點，但葡萄牙隊長C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在4分鐘後扳平。而會出現梅西中場休息時去堵裁判的傳聞，主要是上半場皇馬的貝爾（Gareth Bale）衝撞巴薩後衛烏姆提提（Samuel Umtiti）卻沒吃牌，巴薩的羅貝托（Sergi Roberto）卻因為衝撞皇馬左後衛馬塞洛（Marcelo），在上半場補時階段被紅牌罰下。

而拉莫斯會懷疑下半場的尺度，則是10人應戰的巴薩仍靠梅西破門討回領先，疑似蘇亞雷斯先踢到皇馬後衛瓦蘭（Raphael Varane），才能騰出空檔。最終貝爾助皇馬二度追平，但馬塞洛在禁區內倒地卻沒獲得12碼球，則是拉莫斯覺得裁判尺度被影響的案例之一。

「瓦蘭控球，我碰到了他的腳，所以我是有點犯規，」蘇亞雷斯賽後提到爭議狀況，「不過那是裁判的決定，我也嚇了一跳。」

儘管過程中有爭議和口水，但西甲雙雄似乎都能接受平手結果，已經在西甲提前奪冠的巴薩，繼續向西甲首支全季38輪不敗封王的紀錄邁進。皇馬接下來也可以把所有的心力，放在月底對陣英超利物浦的歐冠決賽，力拚3連霸。

(中時電子報)

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