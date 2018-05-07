中年婦女雙頰紅腫惡化 致病原因竟是臉上爬滿這種蟲

酒糟患者臉部透過顯微鏡看見「蟲蟲危機」。（黃輝鵬提供）

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1位40歲婦人飽受皮膚泛紅、雙頰遍佈丘疹所苦，影響到外觀及自信，曾經尋遍名醫、砸大錢買保養品，臉上丘疹反而惡化，因而不敢出門，家人、同事們長期關切讓婦人備感壓力，導致焦慮、憂鬱症狀上身，甚至出現輕生念頭。

夏天大太陽曬得臉部紅通通或長出丘疹與膿疱，小心可能患有「玫瑰斑」之稱的「酒糟」，多數好發於30至60歲女性臉部的慢性、反覆發作的皮膚炎，不過，臨床上男性症狀比女性更加嚴重。

皮膚科醫師黃輝鵬表示，多數酒糟患者不知罹病，直到臉部明顯紅班、發癢，發炎情況影響生活品質才去就診，而且常被誤判為過敏、異位性皮膚炎。其實酒糟分為「紅斑血管擴張型」、「丘疹膿疱型」、「鼻瘤型」與「眼睛型」等4種。

酒糟是很常見的皮膚發炎病症，致病因子包括紫外線傷害、氣溫炎熱和情緒壓力、微生物刺激等等，黃輝鵬指出，酒糟的特徵是血管擴張，會有臉部持續的紅班與反覆的熱潮紅，有些會長出丘疹和膿疱。

其中致病因子之一的蠕形蟎蟲，酒糟患者臉上平均數量比正常人多出4到10倍，以大姆指擠壓法檢查臉上每平方公分面積為例，正常人蠕形蟎蟲平均值7至8隻，而紅斑血管擴張型為105隻，丘疹膿疱型為106隻。

上述40歲婦人的案例，經由黃輝鵬診斷發現是「丘疹膿疱型」的酒糟患者，等於臉上爬滿蟲蟲，使用「新一代雙效酒糟外用藥膏」治療後，患者臉潮紅、微血管與丘疹逐漸緩解，讓她能在生活上、工作上「挽回面子」，一掃憂鬱陰霾，提升生活品質。

黃輝鵬提醒，酒糟患者有多種治療選擇，但是不論何種治療方式，應要保持耐心；酒糟患者平日保養是減少皮膚刺激或過敏反應，飲食避免辛辣刺激性食物、含酒精的飲料；此外，日曬、緊張、生活壓力大、過熱或過冷環境也容易促使酒糟變得嚴重。

(中時 )

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