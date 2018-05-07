中市千名學生體驗飢餓 響應台灣世界展望會

台中市僑泰中學千名學生7日排出愛心及米字圖樣，象徵用愛關懷糧食短缺問題。（盧金足翻攝）

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台中市僑泰中學7日響應台灣世界展望會舉辦飢餓十二活動。（盧金足翻攝）

響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道緊急救援行動，台中市僑泰中學7日舉辦飢餓12體驗，全校共近1500名師生響應參加，以不吃固體食物體驗飢餓12小時，中午在操場排出巨型愛心包圍「米」字圖樣，象徵用愛關懷糧食短缺問題。

台灣世界展望會中區辦事處主任吳羿霆表示，全世界有8.15億的飢餓人口，相當於台灣人口35倍，天災、戰亂、糧荒，讓原本窮困的國家落入更脆弱處境，導致這些地區的兒童，深受飢餓、疾病，與營養不良的威脅。

「照糧世界、食現夢想！」僑泰中學今年第8年響應台灣世界展望會飢餓三十飢餓體驗，1500名師生參與，學生表示，生活在台灣非常幸福，很難想像天天吃不飽的滋味是多麼痛苦，「我們應深思，如何將食物的浪費降到最低。」

僑泰中學校長廖玉明強調，台灣世界展望會每年發起飢餓三十，救助世界各地因天災人禍流離失所的民眾，能獲得溫飽及庇護，「但我認為更深層的意義，在於培養學生從小就要懷有一顆憐憫及感恩的心」，互相照顧、互相關懷，塑造祥和社會。

台灣世界展望會指出，依據聯合國糧食及農業組織2017報告指出，飢餓人口穩定降緩一世紀後，2016年又見飢餓人口上升，目前約有8.15億飢餓人口，其中所增加的3800萬飢餓人口，大都歸因於戰火衝突以及因氣候變遷而引起的天災。

台灣世界展望會號召愛心民眾加入救援行列，捐款支持飢餓三十，透過緊急糧食救援、難民兒童保護、脆弱國家援助，以及國內特況家庭生活扶助、兒童送餐等服務工作，幫助國內外面臨急難、飢餓的兒童及家庭獲得生存盼望。

台灣世界展望會鼓勵民眾報名參加7月14到15日一場兩地於林口、高雄同步舉行的飢餓勇士大會師，攜手為國內外遭逢戰火、天災、糧荒、急難兒童打造生命契機，讓世界不再飢餓

(中時 )

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