觀光局海灣旅遊年 推動台灣永續觀光發展

2018年05月07日 15:59 中時 王思慧

交通部觀光局為呼應全球永續觀光發展趨勢，正推動「Tourism 2020-台灣永續觀光發展方案」，2018年訂為海灣旅遊年，擇定具有離島資源6縣市10島為示範點。其中澎湖為七美、漁翁島及吉貝3島，以探索台灣10島為活動品牌，建構島嶼生態觀光旅遊，並喚起地方及旅客對於海洋生態資源永續發展重視，逐步累積海灣旅遊印象、優質品牌、市場成熟度，為加強宣傳南台灣，振興國旅計畫及宣示潔淨澎湖海灣生態行動。

交通部觀光局與澎湖縣政府今天上午合辦記者會，交通部部長賀陳旦、觀光局局長周永暉、立法委員蕭美琴、立法委員鄭寶清、澎湖縣縣長陳光復、觀光局澎湖國家風景區管理處處長方正光等人應邀參與。

周永暉表示，2018海灣旅遊年整體行銷以「季季活動好亮點」(活動面)、「精彩遊程GO體驗」(產品面)及「連發宣傳逗熱鬧」(宣傳面)為三大主軸，透過觀光資源盤點、地方產業結合、旅遊產品包裝與周邊商品開發、國內外宣傳行銷、客源市場開拓等作為，進而活絡整體產業發展，炒熱旅遊話題及捲動旅客參與，進而活絡整體觀光產業發展能量。

強調海灣旅遊「教育宣導、資源保育、深度體驗及經驗傳承」等重點觀念，結合各風景區管理處與地方行政資源，整備海灣旅遊環境，提升軟硬體設施及服務品質，豐富海灣旅遊意象，希望帶動全年度都精彩亮眼的海灣旅遊。

2018年是澎湖主辦世界最美麗海灣組織第14屆年會的重大盛事，澎湖縣政府日前率團前往參加世界最美麗海灣組織4月17日於法國布列塔尼地區瓦那市(Vannes)，慶祝成立20周年暨第13屆年會，行銷澎湖海灣旅遊，觀光局與澎湖縣政府藉海灣旅遊年活動通力合作，進一步拓展歐洲赴台旅遊市場。

澎湖縣政府於9至10月籌辦世界最美麗海灣嘉年華活動、世界最美麗海灣組織世界年會、全球海灣暨港灣城市論壇、海洋環境與氣候變遷國際論壇、全球城市博覽會等各項活動，預計至少邀請38個海灣會員、40個城市參與，預計締造增加3萬觀光人次。

方正光表示，澎湖縣擁有豐富生態與人文景觀、海洋文化及特殊之自然地景資源，海洋環境維護及生態保育更顯得重要，為落實環境優先理念，形塑澎湖「景點清新」、「海岸潔淨」的優質旅遊環境，每年皆持續以公私協力辦理各景點周邊重點海灘的環境整理工作。

為與海灣年會主軸議題緊扣在「海洋生態與環境、在地經濟發展與永續觀光」三大面向，及解決海洋垃圾的問題，澎湖縣政府主要針對淨灘、淨海、源頭減量及環境教育等四個面向積極推動減少海洋垃圾。也呼籲民眾可從自身參與減塑行動開始做起，如積極參與淨灘活動或環保工作、避免使用一次用塑膠製品、避免購買或使用含有塑膠微粒產品、購買過度包裝產品、從事海上活動或休憩活動時，將垃圾攜回妥善處理等等，加速與世界潮流接軌，號召更多的人參與，迎接2018世界最美麗海灣年在澎湖召開。

(中時 )