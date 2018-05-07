2018年05月07日 16:21 中時 王文吉

入闈人員須通過金屬探測門，不得攜帶3C通訊設備進場。（王文吉攝）

教育部次長林騰蛟（右）與台中市教育局長彭富源（左）於內闈鐵捲門貼上封條。（王文吉攝）

教育部次長林騰蛟（右）與台中市教育局長彭富源（左）將闈場鐵門上鎖。（王文吉攝）

台師大心測中心宋曜廷副校長於入闈前說明命題方向及標準。（王文吉攝）

全國試務會舉行國中教育會考入闈記者會 。（王文吉攝）

國中教育會考入闈 命題難易適中趣味化

107年國中教育會考將於5月19、20日辦理，闈場設於國家教育研究院台中院區，印卷分卷闈場試務工作人員於7日下午入闈，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。全國試務會主委、台中一中校長陳木柱表示，印製完成之試卷將於考前，在警力戒護下，運回試務主辦學校，針對考場附近秩序部分，已與全國各縣市相關局處溝通，希望達到應試靜悄悄。

各學科專家、測驗專家、組題人員、各學科印卷召集人及相關工作人員等169人，下午2時在教育部次長林騰蛟、台中市教育局長彭富源見證下，一一唱名入闈，通過隨身物品檢查後，與世隔絕14天。「就當是赴歐考察14天！」林騰蛟還叮嚀試務工作人員放寬心。

林騰蛟表示，國中教育會考為國中畢業生的學習總結性評量，有助家長、教師了解學生的學習成效，對於建立國家的國中教育學力資料具有重要意義。他還說，國中教育會考是全國規模最大的考試，希望19、20日兩天，考場周邊儘量避免集會活動，達到零缺點、零爭議。

台師大心測中心宋曜廷副校長說明，命題使用九年一貫課程綱要的能力指標，不會採用任何版本的教科書內容，考生只要熟讀學校教的版本，將課本內容融會貫通，就能應試，不需要念更多版本，至於命題的形式及規格上，將朝向生活化、趣味化、情境化來命題。

宋曜廷強調，試題難度採取難易適中，通過率設定為百分之50到55，考生們不必擔心有很多艱澀的題目，鼓勵考生利用最後兩周時間，有系統複習教過的內容；他也建議考生，看看這兩年舊的考題，以數學科非選擇題為例，千萬不要不願意做答，只要考生願意針對試題內容表達數學觀念，極有可能就會有成績。

國中教育會考的考試科目，包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，總報名人數為23萬394人。共設置219個考場，6053個試場，包含大陸東莞、華東及金門、馬祖、澎湖、七美、蘭嶼、綠島、琉球等離島地區。

全國試務會提醒考生，國文、數學、社會、自然、英語（閱讀）和寫作測驗正式開始後，遲到逾20分鐘不得入場；正式開始後30分鐘內，考生不得提早離場。英語（聽力）試題正式開始播放後，考生即不得入場亦不得提前離場，以免影響試場內他人作答；若強行入場或提前離場，英語（聽力）不予計列等級。

(中時 )