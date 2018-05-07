20多歲OL陪友就醫 意外保住漂亮雙腿

2018年05月07日 17:33 中時 陳志祥

「靜脈曲張」俗稱「浮腳筋」、又稱為「靜脈瘤」，主要是靜脈受到壓迫或瓣膜正常功能失靈，一般人以為靜脈曲張只是美觀問題，如果放任不理，病情加重容易導致色素沉澱、蜂窩性組織炎、靜脈潰爛，併發血管栓塞，病況嚴重者會致命。

萬芳醫院心臟外科主任李紹榕收治1名20多歲女性上班族，該名女性腿部外觀乾淨無任何血管異狀，當時只是陪同友人就醫，因有相關症狀一起接受檢查，因而在超音波檢查下發現靜脈逆流現象，隨即為她安排血管內雷射燒灼術。

這位女性因為篩檢而提早獲得新醫療技術的最佳治療效果，避開傳統靜脈摘除可能留存的後遺症，術後立刻恢復正常工作。

「靜脈曲張」是靜脈受壓迫或瓣膜正常功能失靈，使得內壓增加，管壁擴張成囊狀，血液回流發生障礙的病症，常見於需要長期站立工作者，包括學校老師、髮型設計師、廚師、服務業從業人員與店員等。

此外，孕婦受到荷爾蒙影響，子宮壓迫骨盆靜脈回流，腹內壓增加也容易出現靜脈曲張，只要出現靜脈曲張的血管，更要小心可能併發的皮膚潰瘍、血管栓塞與惡病病變的問題。

李紹榕在門診的觀察，近年來因「靜脈曲張」求診的年輕病人愈來愈多，甚至出現3至4成的成長，除了年輕人重視美觀外，也與現代人愈來愈容易接收到醫學資訊有關，更加重視健康與權益，有了相關症狀會想要就醫治療。

萬芳醫院呼籲辛苦的媽媽們重視自身血管健康，特別在母親節前夕的5月12日早上9點於萬芳醫院1樓大廳推出最有價值的「靜脈曲張」篩檢活動，限量200名，大家一起關心自已的血管問題！

(中時 )