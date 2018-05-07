「耍老大」惹眾怒 3收容人持筆狂刺舍友頭皮9個洞

基隆看守所今年1月底，1名何姓收容人不滿陳姓舍友經常發號施令，夥同其他2名舍友圍毆陳男，並用原子筆連戳對方頭皮9個洞，日前遭基隆地檢署起訴。（張穎齊攝）

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基隆市綽號「小宇」的何姓男子（26歲），因涉及刑案而被收容在基隆看守所，但卻看不慣陳姓舍友經常發號施令「耍老大」，趁今年1月底下午點完名後，夥同其他2名華姓、洪姓舍友一起圍毆陳男，何男還拿出園子比狂戳陳男頭皮，連續戳出9個洞，因此縫了16針，陳男不滿而向3人提出殺人未遂告訴，日前被基隆地檢署起訴。

檢警調查，何男有涉嫌刑案及毒品前科，被送至基隆看守所收容，但後來因為不滿舍友陳男常常在房間裡對眾人發號施令，2人因此發生嫌隙，何男則心懷不滿，於是趁下午的靜坐點名結束後，和華男與洪男一起毆打陳男，何也拿出預藏的原子筆，朝陳的頭皮連續攻擊，導致陳的頭皮被戳出9個洞，雙手也有擦傷，送醫後頭皮被縫了16針。

而受傷的陳男則向管理員表示，他認為何男3人有置他於死的意圖，要對3人提起殺人未遂告訴，隨後3人也被移送基隆地檢署偵辦。

何男被傳喚後，向檢察官表示，確實有拿原子筆攻擊陳男，但他並沒有殺人意圖，而只是不滿陳男的行為，想藉此給他一點教訓。

檢方認為，當時看守所房舍中，還有其他收容人在場，並有監視器監看，管理員也可立即到場制止，所以在這樣的情況下，主觀上難以認定何男等3人有置人於死的意圖，不過由於何男2016年剛因毒品案判刑易科罰金執行完畢，5年內再犯屬於累犯，日前偵結依法起訴，並建請法官加重何男其刑。

(中時 )

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