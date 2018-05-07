林明禎人氣夯！再接新代言一人分飾5角

2018年05月07日 16:27 中時 黃雯犀

林明禎在廣告中造型多變。種子音樂提供

林明禎在廣告中造型多變。種子音樂提供

林明禎在廣告中造型多變。種子音樂提供

林明禎挾帶電影《救殭清道夫》及《#Me》EP發行後高人氣，搶下香港京都念慈菴草本痘痘清飲品代言，她在60秒的廣告中一人分飾5角、大玩Cosplay，從打扮樸素的居家妹、穿著水手服的學生妹、戴起學士帽的畢業生、朝九晚五上班族、以及最後派對裝扮的俏麗女郎，發揮她擅長的親和力與青春氣息，百變樣貌成功抓住每個人的眼球。

林明禎過去曾與痘痘長期抗戰，經驗老道，而且在老家馬來西亞還經營SPA美容館，擁有美容師執照，對痘痘的清潔與保養十分重視，她強調：「即便到現在，我偶爾還是會有一些痘痘的問題，所以我很開心接到這個代言，除了可以了解痘痘形成外，還有很多免費的草本痘痘清飲品可以喝。」原來過去她長痘痘時，除了靠運動，也會在家煮許多中藥材來治痘，如今接到痘痘飲品代言，她再也不用像過去這樣大費周章了。

為了拍攝新廣告，林明禎特地飛至香港，在緊湊的48小時快閃行程中，完成試裝、錄音、拍廣告等任務，她在「京都念慈菴草本痘痘清–跳出月球吧！」60秒廣告中，一人分飾五角、大玩Cosplay角色扮演，整個人宛如「戲精」上身，從打扮樸素的居家妹，搖身一變至化身為穿著水手服的學生妹、戴起學士帽的畢業生、朝九晚五的上班族、以及派對裝扮的俏麗女郎，一口氣輪番示範抗痘世界裡最常遇到的五種角色，挑戰內心不同的自我。

其中，令她印象最深刻的是學生妹的角色，她笑說：「穿著水手服賣萌的學生妹最難、印象也最深刻，因為離以前念書的學生時期好遠，穿上去更加活潑俏麗，年代久了有點不好意思。」而她也為這次的代言配唱廣告曲，但整首歌以廣東話發音，讓她覺得頭皮發麻、困難重重，「唱廣東歌對我來說挑戰很大，尤其是咬字的發音，問題最大！」求好心切的她，先在筆記本上寫滿所有英文拼音，正式配唱時再請對方唱一句，她跟著唱一句，才大功告成。

(中時 )