男大生教犯案 兩男套招白嫖洗劫單親賣淫女

2018年05月07日 17:09 中時 李文正

21歲何姓大學生夥同廖姓假釋犯，利用網路論壇買春，交易後竟謊稱是自己警察查獲妓女戶，白嫖之外還強盜賣淫女，被害至少4人，欺負中年賣淫女單親缺錢也不敢報案，得手3萬多元，士林地檢署依妨害性自主、強盜、假冒公務員等罪起訴，並呼籲曾有類似經驗被害人出面指認。

檢方表示，何男就讀台北某大學，家住陽明山，曾在國外留學，在酒店消費時認識32歲廖姓假釋犯，何男提議假扮警察，對賣淫的女子下手行搶，並恐嚇女子「打死你也沒有人知道」，不能告訴其他人，否則會叫其他人來找她，輪流性侵賣淫女子後才肯離去。

今年1月間，下午在北市北投區與賣淫女子相約，待扮演嫖客的廖男交易後，趁著賣淫女送廖出門之際，何男衝入屋內說自己是警察，恐嚇賣淫女依法送辦，將被裁罰3萬元，還假裝打電話給喬姓女友稱「學姐，有查獲妓女戶，請在樓下準備」，並徉稱要搜索屋找毒品，搶走剛剛支付的3000元，何男再次脅迫性交，並恐嚇不得報警。

兩人傍晚沒有搶到財物，再次聯絡北投明德路的賣淫女，2人都是「一樓一鳳」，為了養育小孩出來賣淫，其中1人還是大陸籍單親媽媽，當日晚上9點多，兩人進屋後直接壓著賣淫女，假借搜身名義，先抓捏胸部，再以手指性侵得逞，並以手機相機蒐證，搶走皮夾內的2萬9300元。

檢察官從手機內發現其他女子裸照，2人才承認在去年12月底犯下另外2案，但何男態度乖張，聲稱喬姓女友遭廖男拍裸照要脅，強迫他共同搶劫賣淫女，否認有發生性行為，但檢察官在賣淫女提供保險套外側採集到何男的DNA，證明賣淫女所說是事實。

起訴書認為，兩人犯妨害性自主罪、加重強盜罪可處7年以上有期徒刑，兩名壯漢謊稱警察身份，以言語恫嚇「劫財劫色」，並呼籲曾被洗劫的賣淫女子出面報案。

(中時 )