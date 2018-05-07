第7屆璀璨之星5.9開跑 劉以豪任決賽評審

2018年05月07日 16:29 旺報 廖慧娟

2018全台最強選秀「第7屆Eelin Star璀璨之星選拔大賽」，5月9日開始報名，今年由伊林名模藝人劉以豪擔任總決賽評審；也是選秀出身的劉以豪與吳品萱日前率新生代陳敬宣、廖彥龍、蔡筠絜進棚拍攝璀璨形象照，今天（5月7日）曝光。

主辦單位伊林娛樂表示，今年新增「花漾少男少女組」，年齡限制12歲至20歲，不限身高、性別，歡迎對表演有熱忱的少男少女報名。

被譽為「最萌男友」的劉以豪力挺自家活動，經驗豐富的他，拍攝璀璨形象照時，不停對著鏡頭比出手指愛心、愛心，還眨眼放電，迷倒現場工作人員。即將擔任璀璨之星總決賽評審的劉以豪表示，參賽者想要勝出，充足的自信很重要：「相信自己可以成功，但是也不用太彰顯，或是過度有自信，我覺得某種程度上做自己吧！」曾參加選秀比賽而被伊林簽下，成功進入演藝圈的劉以豪，對於克服緊張的心情很有經驗：「真的不用害怕！說起來很簡單，我覺得就像是一個旅程很好玩，不管有沒有得名，都是一次很好的經驗……我會找一個沒有人的地方，自己跟自己好好相處；但是經過這麼多年之後，我覺得什麼都不想就去做才是最好的放鬆！因為你越告訴自己不要想，你的大腦只會一直去想，總之就是好好享受啦！不要給自己任何的框架受限制了！」

日前在花蓮long-stay拍《種菜女神》，劇組近日拉回台北拍攝，他卻有點想念花蓮的美好：「那裡空氣整個氛圍感覺都是如此的放鬆自在，很希望台北拍完可以趕快再回到花蓮。」

藝人陳敬宣、廖彥龍、蔡筠絜皆為表現亮眼的伊林新生代，其中廖彥龍、蔡筠絜分別是第2屆和第7屆模特兒組亞軍，比賽時都還只是學生，廖彥龍現為大陸騰訊簽約藝人，趁返台期間拍攝形象照，現正拍攝網路劇《盜墓筆記2》中，他先前挑大樑主演古裝網路劇《花落宮廷錯流年》，微博粉絲爆增，人氣看漲。蔡筠絜是去年璀璨女模特兒組亞軍，年紀雖小，但伸展台表現的氣勢和態度不輸人。

伊林娛樂表示，第7屆Eelin Star璀璨之星選拔大賽，網路報名自5月9日起至7月6日截止。總決賽當天會從「模特兒組」、「演藝組」、「花漾少男少女組」3組中選出一位總冠軍，獨獲中華航空亞洲不限航點經濟艙來回機票一張。

(旺報 )