舒緩台灣農村面臨老化 自動造塊機省工省時又環保

2018年05月07日 16:44 中時 李佳玲

「自動造塊機」製造出的種苗存活率高，品質佳。（李佳玲攝）

引進「自動造塊機」具有省工效益，能舒緩國內農村老化、缺工問題。（李佳玲攝）

為了舒緩台灣農村面臨老化、缺工問題，苗栗公館青農謝富羽2年前自荷蘭引進全台第一部「自動造塊機」，可同時造塊、播種及覆土，能提升播種效率、增進產品品質，也能節省塑膠料盆支出及回收的費用，同時又兼具省時、省工又環保的效益。

謝富羽指出，青壯年不願意走進農村，使農業人口結構老化，從事農務都是近8旬長輩，常常彎腰插秧，一不小心就會發生意外。2年前自荷蘭引進「自動造塊機」，可依育苗需求生產大小不同的造塊，不用塑膠料盆就可達成育苗的目的，直接移植入農地，減少使用塑膠料盆，不僅環保種苗的品質佳穩定度高，操作方便，解決缺工的燃眉之急。

公館鄉農會總幹事韓鴻恩表示，農業人口老化、外移也多，補助農民必要的機械與設備， 是最實質的幫助。使用自動造塊機可比平常人工播種節省時間，未來自動造塊機也將擴充自動搬運設施，在全台推廣解決農村老化問題。

農糧署北區分署長蘇宗振強調，苗栗縣內栽種蔬菜、水果超過百餘公頃，卻面臨農村勞動人口高齡化問題，引進自動化機器代耕刻不容緩，樂見青農自購機器協助老農耕作。目前國內尚無產製自動化機器，農友可透過多方管道自行尋找，若經審查合格者都可獲得補助。

(中時 )