妮可基嫚粗又髒 艾兒芬妮嚇到倒抽氣

2018年05月07日 16:48 中時 潘鈺楨

艾兒芬妮。（CatchPlay提供）

妮可基嫚白髮造型相當驚人。（CatchPlay提供）

近年活躍於影壇、總是予人古靈精怪印象的時尚女星艾兒芬妮（Elle Fanning），在奇幻愛情電影《派對撩妹守則》（How to Talk to Girls at Parties）中變身外星正妹，來地球旅遊卻意外遇上由東尼獎影帝亞歷克斯夏普（Alex Sharp）飾演的純情龐克男孩，義無反顧逃離外星家族，與男孩展開一段限時48小時的奇幻愛戀。

艾兒芬妮這次演出「非人」角色，要如何表現其獨特天性，對她而言是一大挑戰，她說：「我的角色在戲裡初次造訪地球，對萬物充滿好奇，我總是在想像她對於所見所聞會有什麼反應。」在這部以龐克搖滾盛行的英國為背景的電影中，奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）有突破形象的演出，披著一頭白髮又濃妝豔抹，飾演個性古怪的超狂龐克教母，她說：「我象徵不願和體制妥協的一群人，當我在演出前一天看到自己的造型，真的覺得太酷了。」

《派對撩妹守則》改編自當代奇幻大師尼爾蓋曼Neil Gaiman的同名短篇故事，由曾編導並主演音樂電影《搖滾芭比》（Hedwig and the Angry Inch）的約翰卡麥隆米契爾（John Cameron Mitchell）執導，除了有艾兒芬妮和亞歷克斯夏普等備受矚目的影壇新星擔綱主角，曾在《愛，讓悲傷終結》（Rabbit Hole）中與導演米契爾合作的妮可基嫚也受邀演出。導演透露妮可儘管當時行程滿檔卻情義相挺，二話不說擠出時間參與拍攝，導演說：「我從沒看過妮可演出如此粗魯又骯髒的角色，她的指甲縫總是黑黑的。」

在戲中受到龐克教母「開示」龐克搖滾意義的外星人艾兒芬妮看到妮可基嫚的造型也大吃一驚，她說：「妮可的角色霸氣十足，看到她穿上戲服站在我面前的那一剎那，我真的倒抽一口氣，所以一開始非常緊張，但是她對我很好，也十分入戲地向我這個外星人解釋龐克的意義，那對我來說是永難忘懷的特別時刻。」

倫敦男孩小恩（亞歷克斯夏普 飾）成天耍廢過日子，龐克樂就是他的全世界，有天他和兩名摯友前往參加龐克派對準備撩妹，卻誤闖外星人神秘儀式，把妹不成卻拐到一名正翻天的外星女孩（艾兒芬妮飾），陷入戀愛的兩人就此展開一場限時48小時的外星交流之旅！電影5月18日在台上映。

(中時 )