妮可基嫚粗又髒 艾兒芬妮嚇到倒抽氣

2018年05月07日 16:48 中時 潘鈺楨

艾兒芬妮。(CatchPlay提供)

妮可基嫚白髮造型相當驚人。(CatchPlay提供)

近年活躍於影壇、總是予人古靈精怪印象的時尚女星艾兒芬妮(Elle Fanning),在奇幻愛情電影《派對撩妹守則》(How to Talk to Girls at Parties)中變身外星正妹,來地球旅遊卻意外遇上由東尼獎影帝亞歷克斯夏普(Alex Sharp)飾演的純情龐克男孩,義無反顧逃離外星家族,與男孩展開一段限時48小時的奇幻愛戀。

艾兒芬妮這次演出「非人」角色,要如何表現其獨特天性,對她而言是一大挑戰,她說:「我的角色在戲裡初次造訪地球,對萬物充滿好奇,我總是在想像她對於所見所聞會有什麼反應。」在這部以龐克搖滾盛行的英國為背景的電影中,奧斯卡影后妮可基嫚(Nicole Kidman)有突破形象的演出,披著一頭白髮又濃妝豔抹,飾演個性古怪的超狂龐克教母,她說:「我象徵不願和體制妥協的一群人,當我在演出前一天看到自己的造型,真的覺得太酷了。」

《派對撩妹守則》改編自當代奇幻大師尼爾蓋曼Neil Gaiman的同名短篇故事,由曾編導並主演音樂電影《搖滾芭比》(Hedwig and the Angry Inch)的約翰卡麥隆米契爾(John Cameron Mitchell)執導,除了有艾兒芬妮和亞歷克斯夏普等備受矚目的影壇新星擔綱主角,曾在《愛,讓悲傷終結》(Rabbit Hole)中與導演米契爾合作的妮可基嫚也受邀演出。導演透露妮可儘管當時行程滿檔卻情義相挺,二話不說擠出時間參與拍攝,導演說:「我從沒看過妮可演出如此粗魯又骯髒的角色,她的指甲縫總是黑黑的。」

在戲中受到龐克教母「開示」龐克搖滾意義的外星人艾兒芬妮看到妮可基嫚的造型也大吃一驚,她說:「妮可的角色霸氣十足,看到她穿上戲服站在我面前的那一剎那,我真的倒抽一口氣,所以一開始非常緊張,但是她對我很好,也十分入戲地向我這個外星人解釋龐克的意義,那對我來說是永難忘懷的特別時刻。」

倫敦男孩小恩(亞歷克斯夏普 飾)成天耍廢過日子,龐克樂就是他的全世界,有天他和兩名摯友前往參加龐克派對準備撩妹,卻誤闖外星人神秘儀式,把妹不成卻拐到一名正翻天的外星女孩(艾兒芬妮飾),陷入戀愛的兩人就此展開一場限時48小時的外星交流之旅!電影5月18日在台上映。

(中時 )