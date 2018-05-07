明知凱特預產期 梅根哈利為何趕在19日結婚

2018年05月07日 16:43 中時電子報 楊幼蘭

說英國劍橋夫人凱特是最稱職的王室成員之一，一點也不為過。她生了3胎，每次生產完，才休息短短幾小時，就笑容可掬，抱著新生子女，以完美可人的形象出現在眾人面前。

小叔哈利王子5月19日即將迎娶美國女星梅根瑪可兒（Meghan Markle），凱特生產完還沒滿月，一般產婦都會想在家好好休養，懶得再足登高跟鞋，出現在鎂光燈下，可是毫無疑問的，她當天仍會亮麗地出現。

據上流社會雜誌《城鄉》（Town & Country）6日報導，有人說，早在她嫁入英國王室前，就應該知道置王室於個人之前是未來王后的職責。

然而，哈利與梅根是在凱特宣佈懷孕後才訂婚的，他們不必像常人一樣，必須先訂好結婚場地，畢竟溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）就是王室的。難道他們真的不能讓凱特好好休養，等到6、7月時再舉行婚禮嗎？

當然，任何事在王室都不簡單。挑結婚日期更要經過慎重考慮，當初會選5月19日，首要的考量，就是菲立普親王（Prince Philip）的健康。

以王室的標準來說，哈利和梅根算是閃婚。王室專家妮可（Katie Nicholl）說，女王的另一半菲立普親王已高齡96，而他一直想要爺爺參加自己的婚禮。

此外，哈利和祖父很親，與其晚點結婚，倒不如早點結婚，這樣爺爺才能趁健康時參加他的婚禮。

其次，妮可指出，哈利和梅根想儘快結婚，是因為他們已成為萬眾矚目的焦點，愈晚結婚，大家的期待就愈大，希望看到的場面也愈盛大。

當然，更重要的，就是哈利對梅根一見鍾情。他們開始約會後一年，哈利告訴好友，他想娶她。畢竟梅根已經36歲，33歲的哈利也毫不避諱，想要定下來，組織自己的家庭。

而英國王室婚禮通常在春天舉行，考慮到女王每年要慶生兩次，一次是她4月21日通常與家人私下慶祝的真正生日，另一次則是她夏天的「官方生日」，大都會在6月的第2個星期六慶祝。既然4月不行，6月又不方便，加上哈利不想再拖，就只剩下5月了。

儘管凱特才生產完不久，但尊重兄嫂的哈利顯然已經和梅根徵詢過他們的意見，也因此就訂在5月19日了。

(中時電子報)