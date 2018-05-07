明知凱特預產期 梅根哈利為何趕在19日結婚

劍橋公爵夫人凱特4月23日才剛生產完短短兩個小時，就抱著新生小王子路易在倫敦市中心的聖瑪麗醫院前穿著高跟鞋亮相。（美聯社）

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說英國劍橋夫人凱特是最稱職的王室成員之一，一點也不為過。她生了3胎，每次生產完，才休息短短幾小時，就笑容可掬，抱著新生子女，以完美可人的形象出現在眾人面前。

小叔哈利王子5月19日即將迎娶美國女星梅根瑪可兒（Meghan Markle），凱特生產完還沒滿月，一般產婦都會想在家好好休養，懶得再足登高跟鞋，出現在鎂光燈下，可是毫無疑問的，她當天仍會亮麗地出現。

據上流社會雜誌《城鄉》（Town & Country）6日報導，有人說，早在她嫁入英國王室前，就應該知道置王室於個人之前是未來王后的職責。

然而，哈利與梅根是在凱特宣佈懷孕後才訂婚的，他們不必像常人一樣，必須先訂好結婚場地，畢竟溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）就是王室的。難道他們真的不能讓凱特好好休養，等到6、7月時再舉行婚禮嗎？

當然，任何事在王室都不簡單。挑結婚日期更要經過慎重考慮，當初會選5月19日，首要的考量，就是菲立普親王（Prince Philip）的健康。

以王室的標準來說，哈利和梅根算是閃婚。王室專家妮可（Katie Nicholl）說，女王的另一半菲立普親王已高齡96，而他一直想要爺爺參加自己的婚禮。

此外，哈利和祖父很親，與其晚點結婚，倒不如早點結婚，這樣爺爺才能趁健康時參加他的婚禮。

其次，妮可指出，哈利和梅根想儘快結婚，是因為他們已成為萬眾矚目的焦點，愈晚結婚，大家的期待就愈大，希望看到的場面也愈盛大。

當然，更重要的，就是哈利對梅根一見鍾情。他們開始約會後一年，哈利告訴好友，他想娶她。畢竟梅根已經36歲，33歲的哈利也毫不避諱，想要定下來，組織自己的家庭。

而英國王室婚禮通常在春天舉行，考慮到女王每年要慶生兩次，一次是她4月21日通常與家人私下慶祝的真正生日，另一次則是她夏天的「官方生日」，大都會在6月的第2個星期六慶祝。既然4月不行，6月又不方便，加上哈利不想再拖，就只剩下5月了。

儘管凱特才生產完不久，但尊重兄嫂的哈利顯然已經和梅根徵詢過他們的意見，也因此就訂在5月19日了。

(中時電子報)

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文章來源：Why Is Prince Harry and Meghan Markle's Wedding So Close to Prince Louis's Birth?

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