拔管公文龜速送台大： 重啟校長遴選要注意管中閔資格

2018年05月07日 16:55 中時 林志成

教育部4月27日否決管中閔的台大校長當選人資格，台大今天收到相關公文。公文指出，聘任國立大學校長的權限在教育部，管中閔與遴委蔡明興（台哥大副董）的利害關係未被揭露，台大遴委會的組成及遴選程序難認與正當行政程序原則相符，應立即重啟遴選程序。

對此，台大不服，擬提出訴願等行政救濟，並在5月12日召開臨時校務會議討論因應對策。

教育部發給台大的公文中表示，依《大學法》第9條第1項規定：「新任公立大學校長之產生，由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該屬所地方政府聘任之。」

這個條文於94年修正時提及：「公立大學主要經費來自政府，政府不能推卸監督之責任。」另依高等行政法院105年度的行政判決：「聘任國立大學校長權限明定在教育部，遴選委員會並無單獨決定權。」

教育部說，自106年6月14日起，管教授（指管中閔）出任台哥大獨董、審計及薪酬委員，而遴委會委員蔡明興也是台哥大董事（兼副董），管教授在台哥大除有一般董事之職權外，尚包括董事利害關係事項之審議、董事薪酬制度的定期評估與訂定等，具有監督董事會運作及核定一般董事薪酬的任務，他們兩人之間具有特殊的重大利害關係。

教育部指出，這項重大利害關係，未曾經管教授、蔡君（指蔡明興）及台大於遴選過程中揭露，在候選人間形成不公平競爭，遴委會的組成及其程序未符正當行政程序原則。台大遴委會1月31日再召開會議，有關未揭露管教授擔任台哥大獨董是否影響遴選結果，僅以共識決議說「非遴委會所能推論」，未實質釐清疑義。

教育部說，台大遴委會及校務會議均未實質處理校長遴選程序瑕疵相關爭議，因此請他們依相關規定重啟遴選程序。另管教授涉及兼任台哥大獨董、審計委員及薪酬委員，校內程序未完備，實屬不當，建議於重啟遴選程序檢視候選人資格時，一併注意。

(中時 )