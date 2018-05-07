花蓮、金門下月直飛試航 拓展小三通至後山

花蓮震災造成港客銳減，花蓮、香港直航將在七月減班，圖為港花航線首航。（資料照，許家寧攝）

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花蓮縣與金門促成兩地包機直航，盼透過小三通將陸客帶進花蓮。（許家寧攝）
花蓮縣積極與金門合作，共推套裝旅遊行程吸引陸客。（資料照，許家寧攝）

花蓮強震重創觀光產業，震災期間花蓮、香港直航班機遊客銳減，每班次甚至出現只有20人慘況，業者也宣布7月起縮減班次因應，為降低減班衝擊，花蓮縣與金門縣府促成兩地包機，6月底將進行首航，透過拓展「小三通」服務範圍，將陸客直接帶進東台灣。

縣府觀光處長彭偉族表示，0206地震過後確實造成香港旅客卻步，2月份載客率低迷，較去年同期銳減35％，最慘時「每班只有20人！」遠不及去年同期的88％，香港快運航空往返花蓮、香港航班，也決定自7月1日至10月27日期間將由每日1班縮減至每週4班。

彭偉族說，災後復原後，港花航班搭乘率已逐步回升至6成以上，縣府除與航空公司洽談盼能重新評估外。花蓮縣和金門縣府也與遠東航空合作，預計採用波音MD系列的165人座機型，自6月20日至22日組團從金門包機至花蓮進行3天2夜之旅。

彭偉族坦言，縣府雖然積極「南向」吸引東南亞遊客，但事實上陸客消費力還是最強，考量兩地航程只需75分鐘，花蓮縣府也盼藉由另闢管道，結合東台灣旅遊資源與金門共同推廣套裝旅遊行程，透過小三通拓展大陸沿海城市旅遊市場，把陸客直接帶進花蓮玩。

「先試航再直航。」彭偉族表示，感謝金門縣集結鄉親一起到花蓮踏青，以行動幫助花蓮觀光復甦，6月20日一早將從金門飛抵花蓮，22日中午再從花蓮起飛回到金門，共計4班次，若航線經遠航公司評估可行，未來也有望促成定期航班，為花蓮拓展客源。

(中時 )

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