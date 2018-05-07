屏大畢展以「悼」為題 校長：以為學校出事

屏東大學文創系畢展以「悼」為主題，悼念過去的自己、同時展望未來人生旅程。（林和生攝）

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屏東大學文創系畢展以「悼」為主題，校長古源光坦言，被學生創意嚇一大跳。（林和生攝）

屏東大學文化創意產業學系畢業展7日選在屏東菸廠中山堂展出，43位學生以「悼」為主題，透由作品讓人對文創產業有不一樣的想像，但屏大校長古源光初見學生創意時直呼「被嚇了一大跳」，不過對於打破傳統的呈現方式給予高度肯定。

「剛看到還以為學校發生什麼事」，古源光笑說，文創系畢展活動消息被公布在學校官網首頁，有天無意間開啟頁面，真的嚇一跳，經詢問才瞭解創意背後的意義，也決定親自走一趟展區，給學生實質鼓勵。但他說，「應該沒幾個校長心臟跟他一樣強」。

展場主視覺以黑與白設計呈現，策展人高若熏強調，策展概念是悼念大學4年的青春回憶，同時也為自己的童年送別，追憶過去、迎向人生另一個全新的學習旅程，如同文化創意產業核心，不僅是汲取過去養分，更要走向未來與創新。

展場分為個人悼念區與專題成果區兩大區域。個人悼念區展出同學們所要告別的紀念物品，結合「尋找我的故事」尋寶活動與民眾一同互動；專題成果區共有18組，包含影片製作、產品設計、食品開發等，以獨到視野展現生活中的重要意涵。

有團隊以「新園新豐碾米廠品牌加值計畫」完成3支微電影廣告，用誇張、幽默手法突顯產品魅力，打破外界對傳業的刻板印象，擔任製片的鍾易璉說，讓傳統碾米廠以更生活化方式行銷，企圖吸引年青族群藉由影片認識米的品牌。

(中時 )

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