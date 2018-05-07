《親愛的初戀》登全台新片冠軍 全球票房17億

《親愛的初戀》登上全台新片冠軍。（福斯電影提供）

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浪漫青春校園喜劇《親愛的初戀》，溫暖的故事以及口碑的發酵下，全台首周票房開出540萬，登上全台新片冠軍，全球票房累計17億新台幣。

《親愛的初戀》另闢不同於其他商業大片外的暖心道路，青春時期所面臨出櫃與否的掙扎與無力，更是獲得了主流媒體與影評們的齊聲讚賞；專業影評人塗翔文表示：「《親愛的初戀》點出出櫃的種種困難，卻給了故事主角一個相對浪漫幸福的環境背景，以樂觀的方式鼓勵著看電影的觀眾，必須相信溝通與包容的可能。」

遇到一個喜歡的人，和他相識、相熟與相戀，本該是件再正常不過的交往過程，但對於17歲的高中生賽門（尼克羅賓森 飾演）來說，這一切都因為他隱藏的同志身分而顯得彆扭無比。一個刊登在學校網站的匿名出櫃日誌，讓他鼓起勇氣敞開心房，與對方展開了一場匿名的曖昧來信，甚至在人生中初嚐了戀愛的滋味；然而，在最緊要的關頭時，卻偏偏殺出了一個程咬金，威脅要將他的秘密告知全世界。不過賽門沒有忘記，愛情本身就是天經地義，而初戀更是每個人在生長過程中的最美好的事情之一，即便我們再害怕不符合世界的眼光與期待，我們也不該因此屈就了自己最原始的渴望！究竟賽門會如何踏出衣櫃，奪回自己愛情的主導權？《親愛的初戀》現正熱映中。

(中時 )

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