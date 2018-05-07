明道大學餐旅系畢展「食光」有台味

明道大學餐旅系畢展7日由校長郭秋勳等人主持開幕。（鐘武達攝）

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明道大學餐旅系畢展，系主任石東立（左二）從畢業生手中接下精神指標菜刀、湯匙、桿麵棍、領結後再傳承給學弟妹。（鐘武達攝）
明道大學餐旅系畢展很有台灣味。（鐘武達攝）

明道大學餐旅管理學系籌備整整1年的第18級畢業成果展「食光」7日起登場，畢業生發揮巧思與創意將台灣東、西、南、北部的特色元素融入作品呈現，很吸睛，接著8日晚上學生還將秀廚藝「辦桌」宴請父母親及師長，表達感恩之意。

明道大學餐旅系畢業展「食光」，畢業生帶領大家進到像是時光隧道的展場，從復古的台灣風情穿越到新時代。7日開幕式，畢業生代表更將精神指標菜刀、湯匙、桿麵棍、領結傳承給學弟妹，象徵延續餐旅系的世代精神與好手藝。

系主任石東立表示，第18級餐旅系有121名畢業生，經過4年的學習與淬鍊，這次將以中餐、西餐、烘焙、餐服、調酒、房務及學術等7種專業來呈現自己的專業。

位在行健大樓的展場，從入口的圓桌擺置到各特色展示空間的佈置、菜色與服務都搭配「食光」主題，有稻草藝術裝置、斗笠，還有彰化八卦山大佛、南投日月潭桌飾等，讓參觀者在走過每一個區域與體驗時，都能感受懷舊與現代的「食光記憶」。

何順凱是明道大學餐旅系第2屆畢業生，今年更榮登2018米其林1星大師，他專程返回母校為學弟妹們加油打氣，除了以電影《七匹狼》精神勉勵，更建議學弟妹在學習過程一定要有「目標」，但千萬不能躁進，要以勇往直前的精神從事餐旅服務事業。

(中時 )

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