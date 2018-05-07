北歐型男天團演首度來台！四重奏演繹莫札特

2018年05月07日 17:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

初夏來聽四重奏！兩把小提琴、一個大提琴、一個鐘提琴，在北歐型男天團巧手中奏出美妙音符！「2018誠品室內樂節」由NSO首席組成的「Infinite首席四重奏」在上個月下旬揭開序幕，今年除了3個台灣優質樂團，2個首度來台演出的國外天團也備受矚目，其中平均身高187公分、平均年齡35歲的北歐型男天團「丹麥弦樂四重奏」(Danish String Quartet)團員說，「我們習慣演出後喝啤酒慶祝，這次要試試啤酒配台灣的鹽酥雞！」另一個享譽全球的傳奇樂團「阿特密斯四重奏」(Artemis Quartet)團員則說，「如果有機會，期待這次能和台灣人一起吃辦桌。」

為了讓台灣的音樂學子也能傳承大師數十年琴藝，誠品特別開設大師班，觀眾憑「2018誠品室內樂節」任一票券可於6/1上午免費旁聽阿特密斯四重奏親自指導台灣四重奏學子。

平均身高187公分、平均年齡35歲的北歐型男天團「丹麥弦樂四重奏」來台最期待台灣小吃。（主辦單位提供）

丹麥弦樂四重奏是近年快速崛起的天團，《華盛頓郵報》讚揚他們是「當代最好的弦樂四重奏之一！」4位團員從12歲就聚在一起練琴、踢足球，擁有絕佳默契，曾連續在德國、荷蘭、挪威等地橫掃多項首獎，也曾獲得丹麥享譽盛名的文化獎「卡爾．尼爾森獎」(Carl Nielsen Prize)殊榮，並獲邀在林肯中心室內樂協會、費城室內樂協會等知名音樂節演出，近期則開啟了北美橫越17州、超過30場的樂季演出，魅力席捲全歐美！

首次來台6/10帶給台灣樂迷最強大、最重要的貝多芬四重奏作品132及充滿驚喜的莫札特「狩獵」四重奏，更有自己改編、創作，讓人聽了會想隨之起舞的北歐民謠選曲，為台灣樂迷展現無與倫比的北國音樂魅力！

享譽全球的阿特密斯四重奏非常期待首度訪台行程，團員表示，「如果有機會，期待這次能和台灣人一起吃辦桌！」（主辦單位提供）

另一個天團「阿特密斯四重奏」創團28年，被公認為傳奇樂團「阿班貝爾格四重奏」(Alban Berg Quartet)最引以為傲的嫡傳弟子，也是當今最具權威、享譽全球的四重奏天團。首度來台獻給誠品表演廳，6/1-6/2兩場演出將讓聽眾一次滿足德奧經典，特別挑選拿手的貝多芬曲目作為開端，這首D大調第三號弦樂四重奏，作品18-3，是貝多芬28歲時創作的第一首弦樂四重奏作品，也是貝多芬少數流露出幸福愉悅感的作品，寫出作曲家內心深處的靈魂。

也獻上沿襲自貝多芬，德國浪漫樂派重點代表人物孟德爾頌、舒曼的曲目。孟德爾頌的D大調第三號弦樂四重奏，深受作曲家本人喜愛，孟德爾頌曾在給好友的書信上寫道：「我好喜歡這首曲子！」另外還有高度技巧展現的蕭士塔高維契，以及描寫20世紀初捷克作曲家楊納傑克愛慾掙扎的經典作品《克羅采奏鳴曲》。

(中時電子報)