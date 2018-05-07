精英戰士醜聞 10名美國海豹隊疑似染毒

美國海軍的海豹部隊是最著名的特種部隊，參與過獵殺賓拉登作戰。(圖/美國海軍)

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中時電子報

美國海軍特種作戰司令部證實，10名海豹突擊隊(SEAL)成員和一名支援水手在毒品測試中，出現了陽性反應，現在他們面臨隔離訊問。

軍事時報(military times)報導，根據女發言人塔瑪拉．羅倫斯( Tamara Lawrence)的說法，在海軍特種部隊裡發現陽性藥檢反應，是在3月與4月查覺的，目前還不能確定他們碰了哪些藥，但是美國海軍研究所報告明確說明，包括可卡因和甲基苯丙胺，意思是：古柯鹼和安非他命。

羅倫斯表示：「特種作戰司命部面對非法藥物，絕對是零容忍政策，因此這些人必須為他們的行為負責。同時此次事件也顯示，我們對藥物測試程序是鐵面無私的，一經查證絕不隱暪。」

美國哥倫比亞廣播公司去年的新聞曾經報導，目前特種部隊裡的吸毒情況正在上升。相關報導說，由於這些部隊的行動經常隨時變更，因此大多數時間不會回到原駐地，造成海外部隊根本遇不到隨機尿檢分析，匿名當事人宣稱，他自己很多年沒有遇過測試了。

同時，海外作戰通常需要高度專注力與很少的休息時間，使得有些成員選擇服用藥物提神。

指揮官提摩西．沙曼斯基少將(Timothy Szymanski) 表示，必須堅定維持住海軍該有紀律，任何零以上的數值，都代表了這支精英部隊令人不安的趨勢。」

(中時電子報)

文章來源：10 SEALs face separation after testing positive for drugs

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