從〈天黑黑〉到〈丟丟銅仔〉！初夏音樂會回憶台灣美

2018年05月07日 17:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

天黑黑欲落雨，阿公仔舉鋤頭欲掘芋，掘啊掘，掘啊掘，. 掘著一尾旋鰡鼓，咿呀嘿嘟真正趣味。耳熟能詳的〈天黑黑〉是童年最愛哼唱的歌！初夏來聽音樂會，邀你穿越時光，回想台灣美好年代！

台北室內合唱團─指揮陳雲紅。（主辦單位提供）

由台灣音樂館主辦的「台灣音樂憶像」系列音樂會－《謠唱島嶼》與《傳承‧綻放》將在本月19、20日於台灣戲曲中心舉行，節目分別由國內知名的台北室內合唱團、以及宋威德與黑種籽單簧管合奏團擔綱演出，精彩可期，歡迎民眾踴躍參加！

單簧管演奏家宋威德。（主辦單位提供）

「台灣音樂憶像」系列音樂會將台灣作曲家的作品，透過演出團隊精湛的演繹，呈現台灣樂界的豐沛能量。

19日晚間的《謠唱島嶼》音樂會，邀請台北室內合唱團帶來蕭泰然、馬水龍、徐松榮等8位台灣作曲家的17首作品，曲目涵蓋國語、台語、客語、原住民語等多種語言，如：〈天黑黑〉、〈丟丟銅仔〉、〈老山歌〉、〈鬼湖戀〉…等等；20日下午的《傳承‧綻放》音樂會則邀請台灣著名單簧管演奏家宋威德與黑種籽單簧管合奏團演出，透過精緻的獨奏、重奏與室內樂編制，呈現多位台灣作曲家為管樂器所構築之靈巧樂思，以及刻劃出的台灣人文風情憶像。

台灣音樂館期盼透過此系列音樂會讓聽眾接觸到更多出色的國內音樂作品及演出團隊；此外，亦策辦「台音講堂」系列講座，本月12日下午兩點半，將由簡巧珍、鍾耀光共同主講《認識台灣作曲家鍾耀光－從京劇新韻與跨界談起》，歡迎民眾預約報名，前往台灣音樂館聆聽。

(中時電子報)