草屯手工藝智慧園區獲經濟部核定 投入7億元開發

▲獲經濟部核定，將投入7億餘元經費開發的草屯手工藝智慧園區用地。（楊樹煌攝）

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▲南投縣長林明溱與縣府建設處長李正偉實地前往草屯手工藝智慧園區會勘用地。（楊樹煌攝）
▲南投縣政府目前正在全縣4大鄉鎮開發4個小型產業園區的示意圖。（楊樹煌翻攝）

南投縣長林明溱今(7日)前往草屯鎮植物公園會勘，實地了解草屯手工藝智慧園區開發計畫；林縣長表示，開發案已獲經濟部工業局核定，計畫投入7億餘元經費，預計在109年底前完成開發，將結合產官學發展智慧園區，提升就業人口，並興建勞工或青年住宅，帶動地方發展。

縣長林明溱表示，草屯鎮立泳池後方20公頃縣有土地，將轉型為產業園區，周邊有南開大學、手工藝中心，交通便利，發展條件良好，對縣庫收入、青年就業、經濟發展等各方面都有助益，相信對草屯未來發展更是值得期待。

林縣長並指出，縣府目前正在全縣4大鄉鎮開發4個小型產業園區，包括南投旺來產業園區、埔里微型園區、竹山竹藝產業園區、草屯手工藝智慧園區，再加上福興農場開發案，將可增加就業機會，帶來人口成長，有效帶動南投未來整體經濟發展。

建設處長李正偉在簡報中指出，縣府依據產業創新條例向經濟部提出開發計畫，今年3月獲正式核定，總開發經費7.54億元，由中央補助5.27億元、縣府自籌2.26億元，開發總面積約20公頃，其中產業用地佔12.23公頃。園區除產業園區外，也將規劃設置運動公園、景觀滯洪池、服務中心及污水處理廠等公共設施用地。

李處長並指出，公有土地活化利用與開發，可創造地方發展契機，此園區緊鄰工藝中心，未來將可發展工藝創作、工藝設計、生產、推動藝術教育，朝國際工藝科技聚落前進，並鼓勵食品加工業和文化創意結合，建構上下游合作，一貫作業，相關服務業也可投資進駐，預估未來可引進約80家廠商，創造1千多個工作機會，並帶來每年35.4億元產值，帶動草屯鎮工商業及觀光發展。

(中時 )

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