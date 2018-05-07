台灣ARTC 獲哈雷美國境外第一家認可實驗室

台灣ARTC車輛中心是美國哈雷境外第一家認可實驗室。（ARTC車輛中心提供）

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台灣ARTC車輛中心電磁相容（EMC）實驗室、環境測試實驗室，正式獲得美國哈雷機車原廠「環境與電磁相容領域全項之認可」，成為全球第7家、美國境外第1家的認可實驗室，將可協助哈雷與其全球供應鏈廠商，進行產品開發認證試驗，促使廠商產品直通美國原廠。

全球車輛電子熱潮方興未艾，哈雷機車為順應這股潮流，也導入許多車電化裝置，然而車輛卻也是最注重產品可靠度、耐久性、品質穩定與安全的產品，故為確保品質，在車輛完成開發前，各零組件皆需依循哈雷內部規範完成試驗。但是哈雷指定認可的實驗室全球僅有6家，且皆位於美國境內，若是境外廠商想要打入哈雷供應鏈，唯一方法就是千里迢迢地將產品送至美國檢測，其時間與成本所費不貲。

因此，車輛中心積極與哈雷機車原廠聯繫，歷經15個月往返與技術交流，先完整建構哈雷要求特有試驗能量，再透過實作確認以及重重技術考核，使得電磁相容實驗室與環境測試實驗室在環境、機械、電性及電磁相容四大領域，共58項項目中獲得哈雷認可；終於成為全球第7家，美國境外第1家的認可實驗室。

不但讓台灣廠商有更直接且高效率的認證試驗管道，也能讓亞太地區其他國家零組件廠商享受車輛中心的技術服務，加速進入哈雷供應鏈的開發時程，猶如從電聯車換成到高鐵般的升級速度。

車輛中心總經理黃隆洲表示，車輛中心不僅在美國榮獲GM、Ford、FCA三大車廠，在英國也有Jaguar & Land Rover認可，如今再加上美國哈雷機車對實驗室4大領域58項檢測能力的肯定，在全球算是很特殊的成就。

(中時 )

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