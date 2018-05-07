日媒：美國遏制大陸半導體科技 成效難料

2018年05月07日 18:36 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

大陸正在吸收先進半導體技術。日本經濟新聞（中文版：日經中文網）7日報導說，據該報獲悉，繼世界巨頭在大陸設廠之後，日本軟銀集團旗下的半導體設計巨頭—英國ARM控股，將透過在大陸合資企業加快向當地企業提供技術。美國尋求透過制裁來阻止尖端産品供給和技術轉移，但能否成功遏制積極應對「科技戰」的大陸仍是未知數。

ARM控股在智慧型手機等行動裝置品半導體市場具壓倒性占有率。據日經報導，2017年9月，在大陸廣東深圳成立合資「ARM mini China」，最初被認為只是負責客戶支持等有限業務的基地。但到今年4月底，允許當地客戶使用ARM技術的授權提供等主要業務，已從ARM控股轉移至大陸合資企業。「並未受到試圖限制對大陸企業支援的美國等壓力，大陸方面有能力吸收技術」，大陸的半導體業相關人士認為，ARM控股的本土化取得進展，背後存在對美國行動的戒心。

ARM控股對當地合資的出資比例僅為49％，其餘51％以國有的中國銀行和大陸最大搜尋引擎服務商百度旗下企業等陸資為中心。因此在運營上，陸方的意向易得到體現。

大陸政府的製造業升級戰略「中國製造2025」，將培育半導體産業定位為重點課題，這是因為半導體是能否在生産自動化、人工智慧（AI）和「物聯網（IoT）」等尖端領域站在世界前列的關鍵。

美國密切關注大陸的這些戰略。2015年，大陸國有企業紫光集團曾計劃收購記憶體巨頭美國美光科技和參股威騰電子（Western Digital），但均遭到美國監管機構的調查等阻礙，結果遭遇挫折。

日經中文網指出，美國總統川普上台後，試圖遏制大陸高科技産業增長的姿態更為明顯。作為對大陸侵犯智慧財産權的制裁，美方正在討論對工業機器人等開徵高關稅。4月中旬，美方稱中興通訊（ZTE）從美國向伊朗違法出口通信設備，決定禁止其與美國企業的交易。

報導說，陸方正在警惕美國的干預，同時加快吸收尖端技術。據市場相關人士表示，ARM控股的大陸合資企業資料中存在特別記載的事項，作為出資的條件，禁止向美國人和「美國外資投資委員會」（CFIUS）的相關人物轉售股權。CFIUS是美國聯邦政府對外國企業赴美投資進行審查的機構。

據報導，合資企業力爭2021～2022年在大陸進行首次公開募股（IPO）。審核一般需要數年時間，但認為大陸政府將透過特別規定迅速完成審核的看法正在加強。最近，台灣鴻海精密工業核心子公司的上市審核，就以歷史最短的36天時間獲得通過。

由於IT（資訊科技）産業的增長將帶來半導體需求的迅速擴大，大陸市場對於世界半導體大型企業來説，充滿巨大魅力。韓國三星電子和美國英特爾等都在大陸啟動了大型工廠。

日經中文網報導說，此外，大陸培育半導體産業的決心也很強烈。地方政府透過補貼等舉措吸引企業。還有當地政府出資的案例，例如2017年10月，在福建廈門啟動量産的世界第3大半導體代工企業台灣聯華電子（UMC）的新工廠。

美國財政部長穆努欽等人3～4日訪華，與大陸方面磋商貿易問題，似乎要以對高科技産業的制裁為武器，迫使大陸削減對美貿易順差。但也會出現像ARM這樣，擔心制裁而推動企業本土化的現象，所以美國的高科技制裁的效果還難以預料。

(中時 )