多明尼加不窮 經濟成長為中美洲國家之首

2018年05月07日 18:38 中時 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

與我國有77年邦誼的加勒比海島國多明尼加5月1日閃電宣布與我國斷交，外界多半認為多國落後貧窮，亟需大陸金援，因而看在錢的份上與大陸建交。其實多國落後嗎？根據世界銀行報告，多國的經濟在中美洲名列前茅，2017年經濟成長率達6.2%，居中美洲國家之首，也是連續4年在中美暨加勒比海地區居冠。

成長最快的產業依次是建築業、農漁業、金融業、衛生醫療業、服務業、貿易、演藝業、旅館和餐飲業、運輸業、以及本地製造業。

就觀光業而言，多明尼加風光明媚、氣候宜人，是加勒比海地區外國遊客人數最多的旅遊勝地。聯合國公布的世界旅遊排名報告顯示，到訪多國的外國遊客人數每年以近4%的比例成長，2017年國際訪客高達620萬人，相較於2016年成長了3.8%。對照多國1000萬的人口，遊客人數竟超過人口的一半，足證當地觀光業的產值與前景。國際觀光客中，56.3%來自美國和加拿大，其次是歐洲人（約25.9%），拉美國家觀光客約占18%。亞洲觀光客僅占0.4%，可能是地理位置過於遙遠之故。

美國和加拿大的度假遊客喜歡到多明尼加一邊度假一邊打高爾夫。對高爾夫迷而言，多明尼加高爾夫勝地有最富挑戰的海濱球場、最壯觀的懸崖果嶺、最負盛名的球場設計師。得益於三面環海，重量級設計師在多明尼加綿延的海岸線上建造了20多家濱海球場。球洞緊靠加勒比海，由於距海太近，甚至還會有海浪打濕衣衫，更有壯闊的景致震撼人心。變幻無常的海風，使得球場無時無刻都存在著趣味性和挑戰性。而緊臨懸崖的小面積果嶺也讓球迷又愛又恨，一個不小心，球就落海，若能成功入洞，難掩得意之情。

除了高爾夫球場讓人豎起大拇指，挑戰加勒比海最高峰阿爾特峰（Pico Duarte，3087公尺）、徜徉在白色沙灘、造訪地形多變的國家公園，也都讓遊客津津樂道，流連忘返。

整體而言，多國相對落後的是軟體而非硬體。生活方式與工作習慣型塑了該國的經濟發展，這也是何以製造業難以發達之故。多國人民動作慢、工作態度閒散、不在乎時間、不講究效率，常讓店門外大排長龍等著被服務的外國觀光客急得跳腳，但他們不以為意，照著自己的慢步調悠哉生活。這樣的悠哉思惟也反映在生活態度上，所以多國人並無存錢的概念也從不規劃未來，秉信活在當下，領到薪水，立刻花掉，這也是何以發薪的那個周末，餐館酒吧往往高朋滿座，一位難求。但是發薪前一周，就只能勒緊褲帶。

(中時 )