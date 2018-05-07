WHA無望 國台辦：大陸重視台灣健康福祉

2018年05月07日 18:02 旺報 徐維遠

台灣今年仍無法收到世界衛生大會邀請函，大陸國台辦7日表示，導致台灣無法參與今年大會的原因是民進黨迄今拒不承認九二共識，台灣參與大會的基礎不存在，而責任完全在民進黨一方。他並稱，大陸高度重視台灣人民健康福祉，台灣專家可以適當身份參加世衛組織相關技術會議和活動。

大陸國台辦發言人安峰山７日就世界衛生大會（ＷＨＡ）有關涉台問題表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，對台灣參與國際組織活動問題，陸方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則處理。他表示，世界衛生組織是聯合國專門機構，理所當然應按照聯合國大會第２７５８號決議和世界衛生大會２５．１號決議所確立的一個中國原則處理世衛大會涉台問題。

他指出，２００９年至２０１６年間，台灣連續８年以「中華台北」名義、觀察員身份參加了世界衛生大會，這是在兩岸關係和平發展大背景下，在兩岸雙方均堅持體現一個中國原則的「九二共識」政治基礎上，通過兩岸協商作出的特殊安排。這充分表明，只有回到「九二共識」的共同政治基礎上來，兩岸制度化交往才能得以延續，兩岸也才有可能就台灣參與國際組織活動問題進行協商。

安峰山表示，大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉，採取了多項措施促進兩岸衛生領域交流合作，並在一個中國原則下，對台灣參與全球衛生事務作了妥善安排。

他進一步表示，經大陸與世界衛生組織達成安排，台灣專家可以適當身份參加世衛組織相關技術會議和活動，有需要時世衛組織亦可派專家赴台進行指導，這些安排確保了無論是台灣還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對，體現了大陸對待台灣同胞關心的衛生健康問題的善意和誠意。

他還說，當前形勢下，民進黨當局應該反思台灣今年為什麼與去年一樣仍不能參加世衛大會，而不是推卸責任、轉移焦點、誤導台灣民眾和國際社會。

(旺報 )