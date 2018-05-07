吳音寧送7000kg菜給表哥？宅神酸：連財報都不懂怎會私心

2018年05月07日 17:33 中時電子報 莊楚雯

北農公費買下9.12噸殘貨，卻有7000公斤的菜送到表哥當鄉長的彰化溪州。(翻攝自臉書)

北農總經理吳音寧被議員王欣儀爆料，北農2月買下9公噸殘貨轉送社福機構，卻有超過7成送到吳音寧表哥當鄉長的彰化溪州。但宅神朱學恒在臉書上說道，「這一定是巧合，不要罵她！這麼一個單純連財報都看不懂洋蔥也分辨不出來的年輕人怎麼可能會有私心！」

議員指出，北農春節多休3天，導致2月27日開市有近3000噸到貨量無法消化，北農用總經理室業務推廣費買下其中9.12噸殘貨，轉送給社福團體，卻有7000公斤的菜送到吳音寧家鄉，也是表哥當鄉長的彰化溪州，分給水尾社區發展協會、大庄老人食堂。被指控是濫用公帑、公器私用。台北市長柯文哲聽聞後直說「這一定要查」，是否撤換總經理案，柯則說「回去會討論。」

但宅神朱學恒則認為，年薪250萬的實習生兼小編，財務報表看不懂、本土洋蔥跟進口洋蔥分不清是差在做過療傷處理，還說進口洋蔥是坐飛機來的，怎麼可能會有私心，把7000公斤的菜送給表哥？

對此，網友們留言，「當然不是私心!是因為吳總經理沒出過社會、認識的地方只有彰化、不送去那也不知有那個地方可送!」、「顏色對了做什麼都可以」、「什麼南北菜蟲大串聯、無風無雨洋蔥狂跌就完全跟北農無關，只要有台灣價值，工讀生也能領250萬」、「送回家鄉給他哥買票的，厲害！」

(中時電子報)