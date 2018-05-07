台灣無法參加WHA大會 陸：責任在民進黨當局

2018年05月07日 17:43 中時 藍孝威

藍孝威／北京報導

台灣今年仍無法參加世界衛生大會，大陸外交部發言人耿爽和國台辦發言人安峰山今天下午表示，原因是民進黨當局迄今仍拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，台灣地區參加世衛大會的政治基礎不存在，不能參會的責任完全在民進黨當局。

安峰山重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，對台灣地區參與國際組織活動問題，大陸的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則處理。世界衛生組織是聯合國專門機構，理所當然應按照聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議所確立的一個中國原則處理世衛大會涉台問題。

安峰山表示，2009至2016年間，台灣地區連續8年以「中華台北」名義、觀察員身份參加了世界衛生大會。這是在兩岸關係和平發展的大背景下，在兩岸雙方均堅持體現一個中國原則的「九二共識」政治基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。這充分表明，只有回到「九二共識」的共同政治基礎上來，兩岸制度化交往才能得以延續，兩岸也才有可能就台灣地區參與國際組織活動問題進行協商。

安峰山表示，大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉，採取了多項措施促進兩岸衛生領域交流合作。大陸在一個中國原則下，對台灣地區參與全球衛生事務做了妥善安排。經大陸與世界衛生組織達成安排，台灣地區專家可以適當身份參加世衛組織相關技術會議和活動，有需要時，世衛組織亦可派專家赴台進行指導。

安峰山說，上述安排確保了無論是台灣島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區均可即時有效應對，體現了大陸對待台灣同胞關心的衛生健康問題的善意和誠意。

安峰山表示，當前形勢下，民進黨當局應該反思台灣地區今年為什麼與去年一樣仍不能參加世衛大會，而不是推卸責任、轉移焦點，誤導台灣民眾和國際社會。

此外，耿爽表示，一個中國原則是國際社會普遍共識。聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確立了一個中國原則，為世衛大會處理涉台問題提供了遵循。由於民進黨當局迄不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了台灣地區參加世界衛生大會的政治基礎。今年台灣地區收不到參會邀請，責任完全在民進黨當局。

(中時 )