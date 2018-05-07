狠批美國怕死！ 杜特蒂：中國會保護菲律賓

川普和杜特蒂。(圖/美聯社)

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中時電子報

向來大砲性格、很敢說的菲律賓總統杜特蒂上任以來，大改前總統艾奎諾三世的外交策略，將猛烈砲火對向美國，杜特蒂近日又在公開活動上，狠批部分美國參議員阻止出售武器給菲律賓，還說美國沒用、很怕死，反觀中國及俄羅斯則是說話算話，會保護菲律賓。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）4日在家鄉納卯市發表演講時稱，中國說過「我們會保護你，我們不會容許菲律賓被摧毀，任何時候我們都在，隨時都可以找我們」。他也說「中國和俄羅斯說話算話，他們說保護菲律賓。這些美國、義大利什等國，都沒用的」，甚至飆髒話說「這些國家都怕死」。

菲律賓長久以來是美國的戰略夥伴，但近年來菲律賓卻和美國拉遠了距離，因為美國對菲律賓在掃毒戰爭導致多達上萬人喪命的做法有人權疑慮。

杜特蒂回憶自己為何會轉而向中國及俄羅斯求助，就是因為美國有部分的參議員禁止將槍支出售給菲律賓，因為他們擔心菲律賓國家警察會拿這些槍枝對付菲律賓人民。

除此之外，杜特蒂也表示自己十分感激中國及俄羅斯去年對菲南馬拉韋市（Marawi）市反恐戰事的援助，還說至今這兩國連一枝筆、一張紙都沒有要求任何回報。

杜特蒂自2016年上任後，不走過去菲律賓親近美國、日本的路線，改拉攏中國、俄羅斯，且在碰上中菲之間最大的爭議之一的南海爭議上，杜特蒂也轉為低調，日前才稱中國在南海島礁上部署軍備並非是針對菲律賓。

(中時電子報)

文章來源：Duterte: China has promised to protect PH

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