人妻外遇生女 夫請戶籍謄本赫見多了一女

2018年05月07日 17:56 中時 謝瓊雲

一名人妻外遇生女，丈夫辦戶籍謄本赫然發現多了一女，憤而提告。（本報系資料照片）

彰化縣一名已婚18年的黃姓人妻，前年四月認識外遇對象陳男後，去年2月產下一女，陳男到醫院陪產，假冒黃女丈夫簽名辦理生產入住手續，產後為了女嬰報戶口從母姓與辦理戶籍遷出，兩度冒用黃夫印章，遭彰化地院依偽造文書罪名宣告緩刑，且陳男需依調解內容賠償黃夫50萬元。

根據判決書，39歲黃女2000年底與丈夫劉男結婚，前年4月間結識陳男，進而交往，並於去年2月在秀傳醫院產下一女，產女期間陳男直接冒充劉男身分在醫院陪產、以配偶劉男名義簽署相關醫療文件。

去年3月、4月，為使女嬰從母姓再遷出戶籍至屏東陳母住處，黃女未經丈夫同意，二度拿其印章在約定書等相關文件上蓋章，劉男直到申請戶籍謄本時，才得知上情提告。

根據了解，黃夫疑似與黃女分居，或是因案入監服刑中，才會對妻子外遇還懷孕產女毫無所悉；新生女嬰報戶口後，生父登記為劉男，黃女卻未經同意，直接持劉印章在出生證明相關文件上，蓋章約定同意從母姓，之後隨即將女嬰戶籍遷出，二度冒用劉印章蓋同意委託書，委託陳男代為辦理遷戶籍。劉男直到請領戶籍謄本發現戶口內多出一名女嬰，才讓妻子外遇姦情曝光，憤而提告。

彰化地院法官依偽造私文書罪，判處黃女應執行有期徒刑8月，得易科罰金，緩刑2年；陳男則判11月，得易科罰金、緩刑5年；陳男並與黃夫達成調解，分50期按月給付1萬元，共需賠償50萬。黃、陳兩人通姦、相姦罪嫌另獲彰化檢方不起訴處分。

(中時 )