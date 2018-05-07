《中時晚間快報》統測國文試題8800字 全教總：老師看了都有挫折感

2018年05月07日 17:51 中時電子報 綜合報導

◎統測國文試題8800字 全教總：老師看了都有挫折感

今年統一入學測驗（四技二專統測及二技統測）昨天結束，全國教育產業總工會今天發表聲明說，國文科題目字數達8800字，內容與課本、課綱完全無關，對於認真努力準備的學生真的太不公平。

全國教育產業總工會說，前天國文科考試結束，學生們從考場出來，紛紛抱怨國文科試題文字太多，光研讀試題就要花上許多時間，還要花時間閱讀作文說明，構思作文架構。高職學生的入學考試本就不太受人重視，在新課綱還未上路的此時，老師們看到這份考卷都有深深的挫折與無力感。

◎李克強會安倍 陸日破冰 海空聯絡機制 模糊界定

大陸總理李克強8日將訪問日本，日本共同社引述消息披露，在9日舉行的「李安會」上，為避免釣魚台爭議，陸日海空聯絡機制預計將以不明示是否包含釣魚島周邊領海領空的情況下達成正式協議。這將是一種事實上的「模糊解決」。新加坡《聯合早報》則引述南京大學國際關係研究院院長朱鋒指出，李克強訪日雖象徵陸日關係破冰，但雙方在釣魚台主權爭議未修復，關係的重建需要新戰略基礎。

◎葉俊榮稱襲警罪法理可行 立委批「把警當衛生筷」

八百壯士等反軍改團體上月抗議時毆打警察與記者，行政院立即指示要研議「襲警罪」，親民黨立委陳怡潔今在內政委員會質詢內政部長葉俊榮，制定「襲警罪」有無必要？葉俊榮表示，法理上可行，也值得討論推動的議題。陳怡則批評，現在外界都認為警察對執政團隊而言就像「衛生筷」，用完就丟。

◎璀璨之星選拔5/9開始報名 評審劉以豪 教你放電耍萌

2018全台最強選秀「第7屆Eelin Star璀璨之星選拔大賽」，5月9號開始報名，伊林名模藝人劉以豪、吳品萱率新生代陳敬宣、廖彥龍、蔡筠絜進棚拍照，璀璨形象照也正式曝光。今年新增「花漾少男少女組」，年齡12歲~20歲，不限身高、性別，歡迎對表演有熱忱的少男少女報名；選秀進入演藝圈的劉以豪本屆出任總決賽評審。

(中時電子報)