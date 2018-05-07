同德家商繁星計畫12名學生全額錄取 創全壘打紀錄

同德家商繁星計畫推薦12名學生全額錄取，創全壘打紀錄，獲校長林元貴表揚並合影。（楊樹煌攝）

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草屯同德家商繁星計畫獲錄取第一志願國立大學的3位同學。（楊樹煌攝）

草屯同德家商今年推薦12名學生參加繁星計畫，竟然全額錄取，錄取率百分百，其中阮洺豪等3位同學，並以以耀眼成績，錄取第一志願國立大學，成功達成學校標榜的「專精技能，夢想起飛」直升大學目標，讓全校師生都感振奮。

同德家商今年在高職繁星計畫有12人摘星，創下歷年之冠，校長林元貴表示，這些學生不但擁有專業證照和一技之長，而且重視品德紀律，未來都能符合企業的期待和需求，並讓外界看到，只要肯努力，偏鄉也能透過繁星就讀理想的大學，對於普遍欠缺自信的偏鄉孩子來說，更是一大鼓勵。

同德家商推薦12名學生，阮洺豪錄取國立台科大、陳紫銘國立屏科大、吳怡慧國立高雄餐旅大學、張菁芳建國科大、洪彩映、林冠妤嶺東科大、張郁瑄南台科大、黃韋翔、戴文玉中台科大、張心怡台南應用科大、張惠毓景文科大、曾鈺芳嘉南藥理大學，締造佳績。。

同德家商董事長徐德香表示，此次繁星計畫推薦人數是歷年最高，證明3年來學生及老師的努力沒白費，值得嘉勉，也讓學子在同德授課成長，絕對讓家長安心，徐董事長並期勉學生要將所學技能及知識用之於社會，為在校學弟妹樹立最佳榜樣。

(中時 )

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