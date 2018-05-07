雷雨轟炸金門島 多條街道驚見滾滾泥流

金門下午雷雨交加，小金門東林街變成東林河。（民眾提供）

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大金門中正國小一帶水流成河，鄉親指為「新浯江溪」。（民眾提供）
大雨帶來大水，鄉親直呼比颱風還可怕。（民眾提供）
站在大水中的黃牛快變成「水牛」。（民眾提供）
大水沖垮路面，趕緊封鎖避免發生危險。（民眾提供）
大水不斷湧進，車輛泡湯受損。（民眾提供）

金門今（7）日下午受到雷雨鋒面襲擊，雷雨胞狂炸不停，傾盆大雨自天倒下，大、小金門的時雨量均打破測站設立以來的紀錄，多條幹道變成小河，滾滾洪流洶湧而下，讓民眾驚呼：「比颱風還厲害！」所幸全島各地均未傳出重大災情。

金門自今天上午10時許開始降雨，半小時後雨勢加大，金門氣象站在下午2時先發出大雨特報，3時15分再發出豪雨特報，全島雷聲隆隆，整個下午大雨不斷。

金門氣象站統計，至下午5時許，大金門雨量累計138毫米，小金門更達206毫米。其中，小金門的九宮站在下午2時40分至3時30分，累計雨量89毫米，寫下設站3年多以來的時雨量新紀錄。大金門水頭站在3時10分至4時10分，也累計77毫米，打破設站13年以來的時雨量紀錄，較2009年測得的71毫米還多。

小金門的東林街一下變成「東林河」，大水洶湧流過兩旁商家，讓不敢冒險涉水的民眾大呼：「回不了家了！」西口國小更因大水強灌，地面出現裂縫，校方趕緊封鎖隔離避免危險。

大金門的民權路中正國小一帶，也因大水宣洩不及，變成民眾口中的「新浯江溪」，尚義機場前地下道，也傳出車輛拋錨受困。另包括金門大學也淹水外，水頭碼頭通關中心更因室內漏水，而再度出現水桶大軍，讓人直呼比颱風還可怕。

金門氣象站表示，未來幾日天氣仍不穩定，民眾出門要多加留意安全，特別要小心雷擊危險。

(中時 )

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