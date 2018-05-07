破天荒！豐原灌溉水圳6月將辦龍舟賽

2018年05月07日 18:08 中時 王文吉

軟埤仔溪以水門調控水位高度，蓄水最深可達3公尺，運動局派員測試划龍舟「沒問題！」（王文吉攝）

軟埤仔溪第5區以完成土木工程，正進行植栽綠美化作業。（王文吉攝）

軟埤仔溪寬37至20公尺，運動局派員試行後，可容納2艘小龍舟運行。（王文吉攝）

台中市運動局已採購2艘大龍舟，將用於龍舟拔河賽事。（台中市運動局提供）

整治完成的軟埤仔溪夜景，河岸風光，美景如畫。（台中市水利局提供）

整治完成的軟埤仔溪夜景，河岸風光，美景如畫。（台中市水利局提供）

軟埤仔溪藝術景牆試燈，呈現蓋斑鬥魚、大安水蓑衣、台灣白魚等台灣特有種的生態剪影。（台中市水利局提供）

軟埤仔溪整治工程設計階梯水流，呈現水岸花都美景（台中市水利局提供）

台中市有史以來首場龍舟賽將在6月登場，場地選在豐原區的軟埤仔溪水域，比賽項目分為「龍舟競速」及「龍舟拔河」，總獎金18萬元。運動局已採購6艘小龍舟及2艘大龍舟，將擇日邀請市長林佳龍主持點睛祈福下水儀式，預定於5月26至30日開放5天給參賽隊伍練習。

配合台中花博的軟埤仔溪整治工程即將完工，其中第5區的藝術景牆日前試燈，呈現蓋斑鬥魚、大安水蓑衣、台灣白魚等台灣特有種的生態剪影，吸引不少民眾搶先爭睹。水利局長周廷彰表示，該區土木工程已完工，正進行植栽綠美化，除作為花博展區外，未來提供水上遊憩之用，暴雨來臨時則發揮蓄洪調節功能。

軟埤仔溪廣達1公頃的景觀湖，可容納2萬5000立方公尺的水量，配合水門調控，水深可達3公尺，得天獨厚的平靜水域將於6月2、3日舉辦台中市首場龍舟競賽。台中市運動局表示，目前五都中僅台中沒有「賽龍舟」，該湖區寬37至20公尺，總長300公尺，水域平穩、水質清澈，規劃小龍舟競速與大型龍舟拔河賽。

台中縣市合併前，市府曾在台中公園舉辦「橡皮艇」龍舟賽，大里康橋也有輕艇及划龍舟體驗，但規模未達競賽層級。台中市輕艇協會理事長林婉如表示，從沒聽說台中市辦過龍舟競賽，軟埤仔溪應該是有史以來首場。聽說軟埤仔溪可以划龍舟，豐原人異口同聲說「哪有可能？」「那條溪是灌溉水圳要怎麼划？」

經運動局派員試行後，軟埤仔溪可容納2艘小龍舟運行。龍舟競速組限100隊，每隊10人含領隊、教練及6名選手，共持3對槳下水，採150公尺計時競速。龍舟拔河組32隊，限前項賽事隊伍報名，各隊下船2對槳4名選手，採4公尺勝負賽或計時1分鐘。網路報名至5月10日截止。

(中時 )