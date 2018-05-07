刺眼! 不滿後車一路開遠燈 男急煞逼停車挨罰1萬8千

2018年05月07日 18:12 中時 謝瓊雲

花姓男子去年2月晚間行駛在台76線快速道路上，因不滿後車一路開遠光燈，多次開啟車霧燈提醒無效後，突然減速並暫停在路中央，遭後車檢舉後，國道警方重罰18000元；花男不服提起行政訴訟，仍遭彰化地院駁回。

根據判決書，去年2月25日晚間7點多，花男行經台76線東向21.5至21.7公里處，突然減速並直接停在路中央：事後遭國道公路警察第三大隊中興分隊依違反道路交通管理條例「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速及於車道中暫停」舉發，遭裁罰新台幣18000元、記違規點數3點並應參加道路交通安全講習，且吊扣汽車牌照3個月。

花男主張，後方車輛一路開遠燈讓他忍無可忍才會急煞急停，想要制止後車駕駛行為；他因同時觸犯公共危險與強制罪，經彰檢諭知緩起訴一年並已繳交1000字悔過書，主張行政裁罰不應將其視為惡意行為採最重罰則，有違比例原則。

花男還打比方，有人從背後用手指戳你一下，雖不會讓人受傷、卻會感到不舒服，如果連續戳了100甚至1000下，屢勸不聽，會不會因此動怒而出手制止，強調自己是正當防衛但防衛過當，主張兩次急煞急停行為應分別依「無故驟然減速」、「無故於車道上停車或臨時停車」各罰款3000元、6000元。

彰化地院法官檢視國道警方提供之採證光碟影片後，不採信男子的說詞，認定花男在前方行車順暢情況下突然停在路中央，確實有警方與監理單位認定之違規事實；雖然檢舉人確實有開啟遠光燈行為，但法官認為發生行車糾紛應循合法蒐證或報警處理，花男大可減速讓後車先行通過事後再通報警方追緝開罰，違法的制止行為非屬防衛行為，故予以駁回。

(中時 )