竹市工廠火警打火弟兄奮戰15小時 林智堅慰勞

新竹市1棟科技大樓7日凌晨發生火警，火勢從8樓竄出，消防員動用雲梯車及大量人員前往灌救。（翻攝自新竹大小事）

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新竹市1棟科技大樓7日凌晨發生火警，火勢從8樓竄出，消防員動用雲梯車及大量人員前往灌救。（翻攝自新竹大小事）
火勢從8樓竄出，消防員動用雲梯車及大量人員前往灌救。（翻攝自新竹大小事）

新竹市1動科技大樓7日凌晨發生火警，濃煙從8樓竄出，加上內部擺放不少化學藥品及易燃物，火勢一發不可收拾，消防局動員大批人車搶救，灌救8小時才將火勢撲滅，幸好無人傷亡，而這也是竹市3天內第2起工廠火警，這一次延燒長達7小時。

消防局指出，凌晨1時許接獲民眾報案，中華路4段1棟10層樓科技大樓發生火警，消防隊火速趕抵，發現8樓不斷有濃煙竄出，調派雲梯車從正面灌救，並動用熱顯像儀探勘，幸好沒有人員受困。

然而，火勢在內部助燃物助長下控制不易，加上起火點又位於高樓層，直至上午9點半火勢才熄滅，燃燒面積約為90坪，起火原因仍待火調科釐清。

消防局調查，起火的科技大樓是專門製做電池、電瓶，產線上會用到不少化學物品，消防隊在確定無人受困後，不貿然挺進，以增派人員、水車及高空水線方式，逐步控制火勢至撲滅，但長達8小時的打火時間，讓參與消防員累到癱。

無獨有偶，新竹市海埔路1間生產鍵盤、音箱等電腦周邊產品的工廠，5日下午2時許也發生大火，2000坪廠房付之一炬，鐵皮結構經不起高溫燃燒而扭曲變形，消防員從外射水控制，另以小山貓和怪手進行內部悶燒處置，約7小時火勢被撲滅。

5日起1連2起工廠大火，消防弟兄拚戰超過15小時，市長林智堅感念消防員救災勞苦功高，預計明天將慰勞救災辛勞。

(中時 )

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