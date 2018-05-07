臺東知本溼地遊隼生吞鴿子 鳥友全紀錄

知本溼地漂流木上，1隻遊隼正享用午餐，「苦主」是隻鴿子。（莊哲權攝）

友善列印
中時
知本溼地漂流木上，1隻遊隼正享用午餐，「苦主」是隻鴿子。（莊哲權攝）
知本溼地漂流木上，1隻遊隼正享用午餐，「苦主」是隻鴿子。（莊哲權攝）

極速遊隼的午餐，和平鴿子的輓歌！臺東鳥友日前在知本溼地目睹1宗「命案」，1隻俗稱「鴿虎」的遊隼大口吞噬獵物，受害者明顯是1隻鴿子，鳥友說，遊隼俯衝時速可超過300公里，脆弱的鴿子當然不是對手，因此常成為遊隼獵殺的對象，能記錄到此珍貴生態畫面，鳥友直呼幸運。

眼尖的鳥友日前巡視知本溼地，發現遠遠的漂流木上似乎有隻猛禽正在享用午餐，透過望眼鏡一看，乖乖！竟然是列為瀕臨絕種的1級保育類野生動物遊隼，而在牠利爪下的「苦主」還戴有腳環，明顯是隻鴿子。

鳥友說，這隻自然界的殺手，利嘴與利爪並用，除去鴿子的羽毛，只見白色的羽毛隨風飛颺，配合海浪拍打的聲音，似乎為鴿子的一縷冤魂奏起輓歌，遊隼完成除毛之後接著撕扯鴿子的皮肉，開膛剖肚，場面血腥。

鳥友表示，遊隼素有地球上飛行最快的鳥之稱號，屬中型猛禽，擅長空中捕食，發現目標後從制高點以近乎90度的垂直大角度，超過300公里的時速俯衝擊殺，脆弱的和平鴿當然不是對手，不少名貴的賽鴿意外失蹤，有可能就是慘遭遊隼毒手。

鳥友說，弱肉強食原本就是自然界法則，遊隼在臺灣數量就很稀少，能夠紀錄到遊隼生吞活剝鴿子的珍貴畫面，有如中了樂透頭彩。

(中時 )

破天荒！豐原灌溉水圳6月將辦龍… 107年指考5月8日至24日報名 國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。