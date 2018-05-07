臺東知本溼地遊隼生吞鴿子 鳥友全紀錄

2018年05月07日 18:07 中時 莊哲權

知本溼地漂流木上，1隻遊隼正享用午餐，「苦主」是隻鴿子。（莊哲權攝）

知本溼地漂流木上，1隻遊隼正享用午餐，「苦主」是隻鴿子。（莊哲權攝）

極速遊隼的午餐，和平鴿子的輓歌！臺東鳥友日前在知本溼地目睹1宗「命案」，1隻俗稱「鴿虎」的遊隼大口吞噬獵物，受害者明顯是1隻鴿子，鳥友說，遊隼俯衝時速可超過300公里，脆弱的鴿子當然不是對手，因此常成為遊隼獵殺的對象，能記錄到此珍貴生態畫面，鳥友直呼幸運。

眼尖的鳥友日前巡視知本溼地，發現遠遠的漂流木上似乎有隻猛禽正在享用午餐，透過望眼鏡一看，乖乖！竟然是列為瀕臨絕種的1級保育類野生動物遊隼，而在牠利爪下的「苦主」還戴有腳環，明顯是隻鴿子。

鳥友說，這隻自然界的殺手，利嘴與利爪並用，除去鴿子的羽毛，只見白色的羽毛隨風飛颺，配合海浪拍打的聲音，似乎為鴿子的一縷冤魂奏起輓歌，遊隼完成除毛之後接著撕扯鴿子的皮肉，開膛剖肚，場面血腥。

鳥友表示，遊隼素有地球上飛行最快的鳥之稱號，屬中型猛禽，擅長空中捕食，發現目標後從制高點以近乎90度的垂直大角度，超過300公里的時速俯衝擊殺，脆弱的和平鴿當然不是對手，不少名貴的賽鴿意外失蹤，有可能就是慘遭遊隼毒手。

鳥友說，弱肉強食原本就是自然界法則，遊隼在臺灣數量就很稀少，能夠紀錄到遊隼生吞活剝鴿子的珍貴畫面，有如中了樂透頭彩。

(中時 )