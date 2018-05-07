全國羽協團體錦標賽台南開幕 世界球后戴資穎將出賽

全國羽球團體錦標賽7日開幕儀式，共有2000多位選手共聚一堂參加這場賽事。（程炳璋攝）

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中華羽球協會為推廣羽球運動，舉辦全國羽球錦標賽已10餘年，今年主辦場地重回好手雲集的台南市，來自全台國小至大專、社會甲、乙組選手共2000餘人，6日起在成功大學中正館一同競技8天，世界球后戴資穎在12日、13日兩天上午8時代表合庫A隊出戰機率高，預料將吸引大批球迷進場觀賽。

全國羽球錦標賽舉辦10餘年，是台灣各層級羽球好手每年「華山論劍」的技競賽事，台南市羽球好手多，成大中正館空間寬敞、交通便利，暨5年前舉辦，今年再受青睞成為主辦地。

中華羽協以推廣羽球運動為方向，限定賽事為團體戰，參賽對象包括國小、國中、高中到大專、甲組選手共2000餘人，賽程不乏國手級的對抗，台灣羽球好手周天成、王子維都參賽。

中華羽協理事長張國祚表示，羽球運動可在室內進行，不受天氣影響，平常已受歡迎，最近在世界球后戴資穎國際賽事屢傳佳績的旋風下，更成為民眾最喜愛的運動之一，在大專體育課興趣選項中，也是熱門課程。

張國祚表示，台南市是台灣羽球重鎮，出產不少國手，今年高中組以下的參賽者以台南的選手人數最多，反應台南羽球運動蓬勃。

這屆全羽團體錦標賽，台南市包括許雅晴、林家翾都將以地主選手出賽，世界球后戴資穎也代表合庫隊在關鍵決賽中出賽，合庫隊會依照晉級情況調整選手出賽，預料12日、13日上午8時，小戴出賽機率高，球迷將有機會在台南一睹世界球后的風采。

(中時 )

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