107年指考5月8日至24日報名 國文、公民只考選擇題

2018年05月07日 18:12 中時 林志成

大學入學考試中心表示，今年指考7月1日至3日舉行，5月8日至24接受報名，逾期不受理。特別的是，今年指考國文、公民與社會等2科全為選擇題，其餘各科目均有選擇題及非選擇題兩大題型。

大考中心說，考生報名時，高級中等學校之三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名。其他具備報考資格者採個別報名，亦可委託經政府立案之升大學補習班辦理集體報名。

報名時，應依簡章規定繳交照片，並完成繳費。未於規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試，有關指考報名相關資訊，可上大考中心網站（www.ceec.edu.tw）的「107 指考試務專區」查詢。

大考中心將於考試前寄發考試通知，取消製發准考證。考試當日務必攜帶簡章規定之有效證件正本其中之一應試（國民身分證、附有照片健保卡、居留證、護照、駕駛執照）。建議同時攜帶「考試通知」前往應試以利查找試場。

另依教育部4月27日所核定107學年度適用之「大學多元入學方案」，自今年起指考國文考科全卷皆為選擇題。因此，今年指考國文、公民與社會2科全為選擇題，其餘各科目均有選擇題及非選擇題兩大題型。

(中時 )