不選了？花蓮議長賴進坤送女議員康乃馨 透露離情依依

2018年05月07日 18:57 中時 許家寧

賴進坤發給男性記者花束時不忘開玩笑，不准送給外面的女朋友。（許家寧攝）

主持最後兩次會期的議長賴進坤，致詞時顯得有些離情依依。（許家寧攝）

賴進坤（後排右一）今主持開議記者會，場面溫馨宛如賴的畢業典禮。（許家寧攝）

花蓮縣議會定期大會今舉辦開議記者會，主持最後兩會期的議長賴進坤，致詞時感嘆「時間過得很快」，並祝福有意轉換跑道議員，顯得離情依依，曾透露「累了」，似乎有意暫別政壇的他，最後一一發送康乃馨，祝女議員母親節快樂，場面溫馨宛如賴的畢業典禮。

農曆年後議長賴進坤突然在臉書宣布「退出年底選舉」，上月底國民黨地方黨內登記截止，賴進坤並未現身領表，引發政壇議論，7日的開議記者會，賴進坤則現身向出席的議員謝國榮、徐雪玉、笛布斯‧顗賚、施金樹、鄭乾龍等人一一握手寒暄。

年底選舉將近，不少議員忙跑行程，賴進坤也不忘向「五連霸」議員謝國榮開玩笑，笑說謝的選情很「穩」，所以比較早來，祝福轉戰吉安鄉長的鄭乾龍加油，並勉勵其他議員反應縣民聲音，堅守為民喉舌的職責，強力監督縣府，確保民眾福祉。

第7次定期大會從5月7日起為期1個月，縣府共提24案，包括民政8件、財政2件、建設1件、教育6件及農業7件，賴進坤指出，花蓮大地震是許多花蓮人的痛，本會期許多攸關未來花蓮發展的重大議題法案，希望縣府趕快提出振興計畫。

會後中午餐敘時，賴進坤親手發送康乃馨給予女性議員及議會員工，祝福她們母親節快樂，賴將花束拿給男性記者時開玩笑說「你要幾朵？」還強調不准把康乃馨送給外面的女朋友，只能送給老婆和媽媽；但對於是否退出20多年民代生涯，賴進坤也只是無奈笑一笑。

(中時 )