南市觀光工廠全台最多　經發局辦有獎徵文邀民眾來走踏

2018年05月07日 18:26 中時 莊曜聰

南市經發局為提升觀光工廠服務及產品品質，近年來舉辦優質好物遴選及優良導覽人員選拔，15日起到7月底針對遊客推出遊記徵文競賽及消費滿額好禮摸彩活動，獎品包含台南到大阪、香港的來回機票。(莊曜聰攝)

近年國內觀光工廠熱度退燒，受景氣影響不小，南市經發局積極推廣行銷，輔導業者發展特色以吸納人氣，現在仍有23家觀光工廠，去年參觀人次有135萬，逐年成長。(莊曜聰攝)

台南市目前擁有全台最多的23家觀光工廠，均由市府經發局主動輔導業者成立，近年為提升觀光工廠服務及產品品質，也舉辦優質好物遴選及優良導覽人員選拔，15日起到7月底為鼓勵民眾參觀，將舉辦遊記徵文競賽及消費滿額摸彩活動，最大獎可獲得台南來回大阪、香港機票。

觀光工廠在台發展超過10年時間，曾如雨後春筍般接連開幕，但近年出現退燒情形，每年都有因業績下滑而退回本業經營，甚至是關門大吉的狀況，台南是全台少數由公部門主導並輔導業者成立觀光工廠的縣市，且全數通過經濟部評鑑，雖然也有業者退場，但影響不大。

市府經發局副局長蕭富仁表示，根據統計，去年南市觀光工廠參訪人次有135萬，衍生的消費產值達5億5000萬，與前年相比都是向上成長，而且從剛開始的輔導業者成立觀光工廠，逐漸轉為強化行銷及發展特色，包含廠家特色產品及導覽人員選拔，也邀集業者參加旅展、對外宣傳，採重質不重量方式，朝長遠經營角度發展。

位於永康的志鋼金屬以代工為主，5年前成立台灣金屬創意館，2年前設計團隊結合變形金剛熱潮，推出一系列客製化「金剛」，獲經發局優質好物遴選，還結合蘭展、寺廟開發產品，吸引消費者目光，連永康警分局也訂了200個「警察金剛」；去年剛成立的彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠則以蛋糕DIY及運用季節果物的奶凍捲聞名，目前暑假期間的DIY課程幾乎已經排滿，相當搶手。

(中時 )