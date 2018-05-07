昔「公廁野戰呻吟」被抓包 港版瑤瑤認帶球嫁了

林芊妤近年當起瑜珈教練，纖細身材看不出懷有4個月身孕。（圖／翻攝自林芊妤臉書）

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林芊妤PO文證實密婚懷孕。（圖／翻攝自林芊妤臉書）

香港女星林芊妤（Coffee）擁有甜美外型、火辣身材，還有「港版瑤瑤」封號，近年除了演藝工作外，還當起瑜珈老師，2年前她公開與圈外男友Weng的戀情，並透露2人有結婚共識，今（7日）就證實他們已日前祕密結婚，並自曝懷有4個多月身孕。

林芊妤今在臉書透露，原本想等肚子明顯一點才公布好消息，但仍被媒體發現，她便順勢宣布已有喜4個多月，甜蜜表示和男友Weng一直很低調，兩年多的感情也相當穩定，彼此都視對方為結婚對像（象），本來打算今年底辦個旅行結婚，「但三月突然收到這意外驚喜，所以加快了結婚的日期」。

林芊妤近日仍常在網上分享運動照，纖細身材完全看不出有孕，但她透露現在因為寶寶的關係常感到疲累，雖然取消旅行結婚的計劃，但她還是想繼續工作，也會好好養胎不想給自己多餘的壓力，「所以將會一切從簡和低調進行，再一次感謝大家的祝福。」

林芊妤2014年曾被狗仔拍到和當時富二代男友林知譽（Will）在公廁纏綿的私密對話，甚至發出男女喘息呻吟的聲音，事後她在微博發文「人誰無錯，我會改過」，希望外界給她空間找到新的生活方式；如今她找到人生歸宿，網友紛紛留言道恭喜，提醒她小心安胎外，也祝她幸福。

(中時電子報)

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